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Победитель «Евровидения-2024» случайно разбил статуэтку

Победитель «Евровидения-2024», представитель Швейцарии Nemo, случайно разбил полученную статуэтку в виде микрофона. Трансляция финала велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Источник: AFP 2023

Победитель конкурса Немо Меттлер набрал 591 балл. На втором месте оказался исполнитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) из Хорватии с результатом в 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.

«Евровидение-2024» проходило в Мальме на юге Швеции. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году.

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen из Швеции.