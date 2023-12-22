Победить лихорадку. Врач назвал 10 правил, как давать жаропонижающее детям

Некоторые родители, видя на градуснике цифры 38−39 и выше, начинают паниковать. Если температура у ребёнка держится более 3 суток (не дней, а суток), нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Что делать, чтобы помочь ребёнку и не навредить?

Советы aif.ru дал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог Павел Бережанский.

Давайте ребёнку больше пить. Для действия жаропонижающих средств необходима жидкость. Не забываем, что отпаивать нужно даже ночью. Можно поставить рядом с кроватью ребёнка бутылочку с водой. Даем жаропонижающее лекарство столько раз, сколько этого требует ситуация. Даже если это противоречит инструкции. Нередко возникает необходимость снижать температуру каждые 1,5−2 часа. Это допустимо, но только под контролем врача. ⠀ Используем жаропонижающее средство столько дней, сколько есть необходимость, но опять же — под контролем врача. Продолжительность лечения «не более 3 дней», как указано в инструкции, имеет место быть без консультации педиатра. При некоторых ОРВИ (грипп, энтеровирусная инфекция, мононуклеоз) лихорадка может сохраняться до 5−7−10 дней. Это подразумевает прием жаропонижающих. Эффективность жаропонижающего средства оцениваем по улучшению самочувствия в первую очередь, во вторую — по показаниям термометра. Не нужно добиваться снижения температуры до 36−37 градусов, падение даже на 1−2 градуса уже неплохо и может принести облегчение. Можно и желательно чередовать разные жаропонижающие лекарства. Например, сначала ибупрофен, в следующий раз парацетамол и т. д. Но при этом важно соблюдать интервал приёма Перед ночным сном, особенно в первые дни болезни, при наличии повышенной температуры можно давать жаропонижающее вне зависимости от показателей термометра. Так ребёнку будет легче уснуть. У каждого человека своя чувствительность к жаропонижающим средствам. Низкая эффективность препарата в предыдущий раз не означает, что он не будет действовать в другой раз. У жаропонижающих есть еще противовоспалительное и обезболивающее действие. У ибупрофена противовоспалительный эффект значительно выше, а анальгезирующее действие наиболее выражено при болях воспалительного характера. Поэтому если температурящий ребёнок жалуется ещё и на сильную головную боль, боль в ушах, мышечные боли, боль в горле, предпочтителен ибупрофен. Не путаем разовую и суточную дозу жаропонижающего средства — они указываются в инструкции к препарату. При занижении дозировки жаропонижающего средства кратность его применения может возрасти. И самое главное: рассчитываем дозу на вес ребёнка, а не на возраст.

Какие средства нельзя применять для снижения температуры у детей?

— Препараты ацетилсалициловой кислоты (аспирин, аскофен и др.).

— Препараты нимесулида (найз, нимесил и др.). Эти лекарства (если их применять при ОРВИ) достоверно часто вызывают развитие синдрома Рея, особенно у детей до 14 лет. Синдром Рея может приводить к отёкам мозга, острой печёночной недостаточности. Чаще синдром развивается через 5−7 дней после перенесенного ОРВИ. Основные проявления: тошнота, неукротимая рвота, психомоторное возбуждение, нарушение сознания, вплоть до комы, судороги, нарушения дыхания. Летальность очень высокая.

— Спиртосодержащие средства и растворы уксуса для обтирания. Эффект основан на том, что спирт и уксус испаряются с поверхности кожи быстрее, чем вода. А основной механизм снижения температуры при обтираниях — испарение. Но спирт и уксус — яд для ребенка, даже в малых дозах. Кожа человека, а ребенка особенно, имеет свойство очень хорошо все всасывать с поверхности. В литературе описаны случаи ингаляционного отравления этанолом при вдыхании паров при обтирании.