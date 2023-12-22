Победить лихорадку. Врач назвал 10 правил, как давать жаропонижающее детям
Какие лекарства опасно применять для снижения высокой температуры у ребёнка? Можно ли использовать жаропонижающие дольше 3 дней? На сколько нужно снижать температуру?
Какие лекарства опасно применять для снижения высокой температуры у ребёнка? Можно ли использовать жаропонижающие дольше 3 дней? На сколько нужно снижать температуру?
Некоторые родители, видя на градуснике цифры 38−39 и выше, начинают паниковать. Если температура у ребёнка держится более 3 суток (не дней, а суток), нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Что делать, чтобы помочь ребёнку и не навредить?
Советы aif.ru дал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог Павел Бережанский.
— Препараты ацетилсалициловой кислоты (аспирин, аскофен и др.).
— Препараты нимесулида (найз, нимесил и др.). Эти лекарства (если их применять при ОРВИ) достоверно часто вызывают развитие синдрома Рея, особенно у детей до 14 лет. Синдром Рея может приводить к отёкам мозга, острой печёночной недостаточности. Чаще синдром развивается через 5−7 дней после перенесенного ОРВИ. Основные проявления: тошнота, неукротимая рвота, психомоторное возбуждение, нарушение сознания, вплоть до комы, судороги, нарушения дыхания. Летальность очень высокая.
— Спиртосодержащие средства и растворы уксуса для обтирания. Эффект основан на том, что спирт и уксус испаряются с поверхности кожи быстрее, чем вода. А основной механизм снижения температуры при обтираниях — испарение. Но спирт и уксус — яд для ребенка, даже в малых дозах. Кожа человека, а ребенка особенно, имеет свойство очень хорошо все всасывать с поверхности. В литературе описаны случаи ингаляционного отравления этанолом при вдыхании паров при обтирании.
В исключительных случаях (крайне устойчивая и чрезмерно повышенная температура) как вспомогательный метод разрешено физическое охлаждение тела пациента с помощью воды температурой 36−37 градусов. Можно смачивать водой или обтирать влажным полотенцем, салфеткой лоб, виски, шею, подмышечные впадины.