По привычке. На что и как копили деньги в СССР

Однако, рассказали эксперты aif.ru, отличие состоит в том, что они не могли прибегать к помощи кредитов для крупных покупок, а их накопления не приносили никаких дивидендов.
Данные единовременного выборочного обследования, которое проходило в СССР в апреле 1987 года, показали, что большая часть семей рабочих, служащих и колхозников (29,4 млн) держали денежные накопления на помощь детям. Чуть меньше — 23,3 млн семей — копили на поддержание существующего уровня жизни на пенсии, а 17,3 млн — на предстоящие крупные расходы.
При этом на накопления, судя по исследованию «Социальное развитие СССР», направляли в среднем 7,8%. Это правильный подход, считает эксперт по финансовой грамотности и семейному бюджету Елена Миронова.
Тогда люди жили без кредитов, поэтому все имели сбережения и накопления, имели деньги на «черный день» и помогали детям. Кстати, культура помощи детям все еще есть в России. Хотя мы уже постепенно двигаемся в сторону Америки и Европы, а там помощь детям не практикуется.
Специалист по инвестициям Александр Кузнецов также положительно оценил такую статистику. По его словам, во времена СССР не было специалистов по управлению личными финансами, но несмотря на это, граждане Союза интуитивно распределяли свободные деньги.
«Советские семьи копили на классические финансовые цели: пенсия, помощь детям, аналог подушки безопасности и крупные приобретения. Все как и сегодня. При этом от 3,7% до 9,1% в этой статистике занимают сбережения, не имеющие никакой цели. Получается, люди просто откладывали деньги даже не на “всякий случай”, а по привычке. В наше время такие проценты занимают, скорее, непредвиденные расходы. Несмотря на то, что ментальность с тех времен сильно изменилась, финансовые цели остались прежними. Советские граждане совершали верные действия, актуальные и сегодня», — считает Кузнецов.
Также, согласно информации из исследования, подушку безопасности в среднем имели 50−55% граждан, которые делали накопления, включая пенсионеров. По мнению финансового консультанта, специалиста рынка ценных бумаг Татьяны Бунегиной, это показывает, как сильно отличается поведение наших родителей и бабушек с дедушками от того, что происходит сегодня.
«Люди жили в условиях неопределенности и низких доходов, они не понимали, что делать дальше с этими деньгами, потому что на протяжении длительного времени их поведение не менялось. Также очень интересна статья “Поддержание текущего уровня жизни на пенсии”. На это копили лишь 20−28% работающих граждан из числа тех, кто откладывал хоть какие-то средства. То есть эта категория даже не попадала в зону интересов наших родителей и бабушек-дедушек. Почему? Потому что, чтобы жить на пенсии в комфорте, не теряя уровня жизни, нужны совершенно другие суммы. Раньше не могли инвестировать, раньше не могли создавать какие-то новые источники дохода, а у нас сейчас такая возможность есть. Сбережения сегодня имеют совершенно другую структуру с другими удельными весами по каждой статье. Сбережения, которые раньше лежали бы точно также в банке — для детей, для крупных покупок — сейчас уходят в работу, в реальную экономику, и будут приносить еще больший капитал на протяжении длительного времени», — пояснила эксперт.
Ранее эксперты выяснили, что плата за ЖКХ в Союзе была символической и не превышала 4,8% в общей сумме расходов семей.