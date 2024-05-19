По привычке. На что и как копили деньги в СССР

«Люди жили в условиях неопределенности и низких доходов, они не понимали, что делать дальше с этими деньгами, потому что на протяжении длительного времени их поведение не менялось. Также очень интересна статья “Поддержание текущего уровня жизни на пенсии”. На это копили лишь 20−28% работающих граждан из числа тех, кто откладывал хоть какие-то средства. То есть эта категория даже не попадала в зону интересов наших родителей и бабушек-дедушек. Почему? Потому что, чтобы жить на пенсии в комфорте, не теряя уровня жизни, нужны совершенно другие суммы. Раньше не могли инвестировать, раньше не могли создавать какие-то новые источники дохода, а у нас сейчас такая возможность есть. Сбережения сегодня имеют совершенно другую структуру с другими удельными весами по каждой статье. Сбережения, которые раньше лежали бы точно также в банке — для детей, для крупных покупок — сейчас уходят в работу, в реальную экономику, и будут приносить еще больший капитал на протяжении длительного времени», — пояснила эксперт.