По одну сторону от Солнца. Чем опасен парад планет 3 июня 2024 года

"Из всех видов физических взаимодействий сколько-нибудь серьёзно можно говорить лишь о гравитации; остальные поля, потоки частиц и излучения от звёзд и планет в окрестности Земли так слабы, что их регистрация даже чуткими современными приборами требует немалых усилий, — утверждает старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин. — Элементарные расчёты показывают, что суммарное действие всех планет не может вызвать на Земле прилива выше 0,045 миллиметра. А их влияние на конкретное живое существо исказит его форму не более чем на размер одного атома! Так что тут даже говорить не о чем.