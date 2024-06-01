По одну сторону от Солнца. Чем опасен парад планет 3 июня 2024 года

В самом начале лета любителей астрономии ждёт зрелищное событие — очередной парад планет. 3 июня на утреннем небе выстроятся рядом Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Принято считать, что парады планет являются предвестниками различных бед. И уж точно они влияют на настроение и самочувствие некоторых особо впечатлительных людей.
Куда и когда смотреть?
Учёные не используют термин «парад планет», они говорят о «выравнивании планет». Так называют ситуацию, когда несколько планет сгруппировываются в пространственном конусе с углом 20−30°, в вершине которого находится Солнце. В одну линию, вопреки распространённому мнению, они выстроиться не могут (это невозможно из-за положения их орбит), но нам достаточно того, что они находятся в одной области неба.
Увидеть явление можно в утренние часы, примерно за час до восхода солнца. Но надо иметь в виду, что разглядеть, скорее всего, удастся лишь Сатурн и Марс — остальные небесные тела будут засвечены. Да и на эти планеты лучше смотреть через бинокль.
Сначала — поздней ночью — в восточной части неба появится Сатурн. Чуть позже взойдёт Марс, его можно будет опознать по красноватому оттенку. Затем к этим небесным телам присоединятся Нептун, Уран, Юпитер и Меркурий.
Откуда взялось это понятие?
В массовом сознании парады планет вызывают суеверный страх и воспринимаются как предвестники больших бед, а то и «конца света». Например, 2 февраля 1962 года случился парад планет, а спустя несколько месяцев разразился Карибский кризис, который едва не завершился ядерной катастрофой для всего мира. А парад планет 1989 года якобы предзнаменовал распад Советского Союза (до которого, правда, оставалось ещё два года).
Ажиотаж вокруг этого явления возник после выхода в 1974 году книги «Эффект Юпитера». Её авторы, астрономы и популяризаторы науки Джон Гриббин и Стивен Плейжман, описывали ожидавшееся в марте 1982 года событие, когда все планеты окажутся по одну сторону от Солнца. Гриббин и Плейжман, желавшие пощекотать нервы читателям, предположили, что это явление обернётся катастрофой для землян.
По мнению авторов книги, раз все планеты воздействуют друг на друга через гравитацию, они, оказавшись по одну сторону от Солнца, вызовут на нём сильнейшие приливы и резкий всплеск солнечной активности. К Земле устремится мощный поток заряженных частиц, который вызовет энергетический коллапс, изменит скорость вращения планеты и приведёт к череде землетрясений.
Сильнее всего, как утверждали Гриббин и Плейжман, пострадает юго-западная часть США, где проходит разлом Сан-Андреас и стыкуются две плиты земной коры. Там якобы произойдут грандиозные толчки и смещения земной коры, что сотрёт с лица земли Лос-Анджелес.
Примечательно, что авторы не давали научного прогноза, они всего лишь рассуждали «по-обывательски». Тем не менее их книга стала бестселлером — «Эффект Юпитера» разлетелся с полок книжных магазинов. Чем ближе был парад планет 10 марта 1982 года, тем дешевле становилась недвижимость в Лос-Анджелесе. Многие жители покидали город.
Никакой катастрофы тогда не случилось. Но словосочетание «парад планет» с тех пор вошло в наш лексикон. Например, в августе 1999 года это астрономическое явление совпало с солнечным затмением, к тому же мир находился в ожидании миллениума. Поэтому тогда прогнозы о «конце света» звучали особенно зловеще.
Существует ли опасность?
Так может ли парад планет влиять на людей и на физические процессы, происходящие на Земле?
"Из всех видов физических взаимодействий сколько-нибудь серьёзно можно говорить лишь о гравитации; остальные поля, потоки частиц и излучения от звёзд и планет в окрестности Земли так слабы, что их регистрация даже чуткими современными приборами требует немалых усилий, — утверждает старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин. — Элементарные расчёты показывают, что суммарное действие всех планет не может вызвать на Земле прилива выше 0,045 миллиметра. А их влияние на конкретное живое существо исказит его форму не более чем на размер одного атома! Так что тут даже говорить не о чем.
Что касается влияния планет на Солнце, о котором писали в своей книге Гриббин и Плейжман, то даже если все планеты соберутся с одной стороны от него, они смогут деформировать его лишь на 3 мм. Понятно, что это ничтожная величина, если учитывать размеры звезды".