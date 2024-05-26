По капле воды: как с помощью философии кайдзен мгновенно снизить уровень стресса

Подобный подход позволит сформулировать вопросы к самим себе: счастлив я или нет? Может, я давно хотел чем-то заняться, но так и не осмеливался? Чего мне удалось достичь на сегодняшний день? Помимо поиска целей, над которыми мы собираемся работать, нужно четко ответить себе на вопрос, почему мы хотим стать лучше именно в этой сфере.