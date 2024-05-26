По капле воды: как с помощью философии кайдзен мгновенно снизить уровень стресса

Методика постоянного совершенствования
Философия кайдзен может заинтересовать тех, кто чувствует потребность что-то изменить, но считает, что единственный возможный способ сделать это — немедленно в корне перевернуть образ жизни. Такое восприятие поначалу часто приводит в замешательство, и мы чувствуем беспомощность. Сколько раз, вооружившись ручкой и бумагой, мы пытались набросать расписание, которого позже не удавалось придерживаться?
Потребность в переменах характерна для современного мира, но мало кому удается в них преуспеть.
Только подумайте, сколько человек собираются бросить курить, решают больше заниматься спортом и придерживаться правильного питания или раз и навсегда хотят навести порядок в своем доме.
Потребность в переменах наряду с жаждой богатства и самоутверждения — наиболее распространенное желание нашего общества. Почему же его так трудно удовлетворить? Потому что перемены пугают — складывается впечатление, что мы не справимся.
Нам начинает казаться, что создать новый образ себя не выйдет, что он слишком далек от нас. Мир, в котором мы живем, привил нам потребность достигать желаемого незамедлительно: мы хотим увидеть результаты сразу, получить их с той же скоростью, что и посылки, которые заказываем через интернет, или фастфуд в точках быстрого питания.
То же самое порой происходит, когда я выстраиваю работу с торопливым клиентом. Я не устаю повторять ему, что на поиск правильного решения нужно выделить какое-то время и тогда результат будет максимально соответствовать его потребностям. В конечном итоге ко мне как к профессиональному организатору обращаются для того, чтобы я сделала жизнь других людей проще и практичнее.
В Японии все больше людей открывают новый способ сделать свою судьбу лучше и приходят к иному образу жизни, в основе которого лежит учение кайдзен.
Фактически кайдзен предполагает постоянное и непрерывное совершенствование. Это путь, которому предстоит следовать изо дня в день на протяжении всей жизни. Философия кайдзен строится на умении использовать энергию и каждый день улучшать результаты.
Согласно кайдзен человек признает и принимает свершившееся за отправную точку, с нее и начинается путь развития. На этом принципе строится японская модель бизнеса, в которой качества добиваются путем постановки краткосрочных и долгосрочных целей.
Истоки метода восходят к западной культуре — говорят, его принесли в Японию после Второй мировой войны американцы, задавшись целью возродить японские фирмы. Идея непрерывного развития в бизнесе быстро вписалась в восточный образ жизни и получила название кайдзен. В основе плана развития крупных компаний Японии, в том числе Toyota, по словам Тосио, лежит кайдзен — его даже переименовывали в «метод Toyota».
Тосио рассказывает, что этот подход корнями уходит в синтоистскую культуру, в которой считается, что энергия приходит снизу и течет от корней вверх. Стремление к самосовершенствованию должно исходить изнутри, двигаться нужно от малых к бóльшим целям. Как раз поэтому в философии японских компаний предусмотрено постоянное вознаграждение сотрудников и вовлечение их в производственную деятельность.
Недаром их просят вносить предложения по улучшению работы компании и благоустройству окружающей среды. Это не только повышает мотивацию и вовлеченность персонала, но и способствует прямому диалогу между руководством и отдельными работниками, что действительно приносит плоды.
Но философия кайдзен применима не только к сфере бизнеса; японцы в совершенстве овладели ею, и теперь ее влияние прослеживается во всех сферах жизни.
Новые привычки
Слово кайдзен буквально означает «усовершенствование», и нам как носителям западной культуры довольно легко его понять. Кто не испытывал потребности в переменах? Множество людей объединяет одна цель — стать лучше.
Особенно она актуальна для тех, кто пытается привести в порядок личное пространство, а значит, и жизнь и чувствует потребность в «духовном проводнике», который поможет пройти через процессы, необходимые для достижения цели.
Философия кайдзен доступна каждому, ею легко пользоваться на пути самосовершенствования. Один из наиболее известных ее плюсов — мгновенное снижение уровня стресса. Тех, кто чувствует себя подавленным из-за неумолимости жизненных трудностей, особенно порадует возможность справляться с ними поэтапно, относиться к поражениям как к отправной точке для саморазвития.
Разумеется, философия кайдзен пригодится не только тем, кто борется со стрессом, но и тем, кто хочет научиться справляться с негативными мыслями, которые появляются из-за него и тормозят или вовсе останавливают процесс развития.
Зачастую стресс возникает из-за распространенной ошибки: люди ставят цели, несопоставимые с их возможностями. Многие считают, что единственный способ стать лучше — принудить себя к переменам; они воспринимают самосовершенствование как вызов.
Малейшая перемена должна даваться легко, каждый шаг к новой, лучшей и более яркой версии себя должен восприниматься как нечто естественное и важное. Кайдзен помогает посмотреть на жизнь как на непрерывное поэтапное путешествие — поиски истинного «я» безграничны, поэтому главное в кайдзен не конечная точка, а нескончаемое путешествие.
Совершенствование должно длиться постоянно, усилия потребуется прикладывать вечно, и чем дальше человек соберется идти, тем большего сможет достичь. Это не значит, что придется заставлять себя достигать невозможных целей. Ни одна цель не покажется недостижимой, если понимать, сколько времени потребуется для получения результата.
Никакие перемены не должны нарушать гармонии, в которой мы находимся сами с собой, они должны идеально вписываться в распорядок дня, как недостающий кусочек пазла. Стоит задать себе вопрос: как я могу изменить свои привычки сегодня, не избавляясь от них?
Очень важно искренне ответить на него. Это поможет осознать не только собственный потенциал, но и ограничения. Тогда сразу станет ясно, где предел изменений, которых можно ожидать от себя за день. Минус кайдзен — один из минусов — самоанализ, который будет влиять на ваше мировоззрение.
Самосовершенствование можно сравнить с восхождением на гору: вы сами решаете, взбираться бегом или неторопливо. Конечно, бегом вы быстрее подниметесь к вершине, но будете вымотанны, а в медленном темпе пойдете вперед спокойно, обращая внимание на нагрузку, которую могут выдержать мышцы, прислушиваясь к учащению сердцебиения и постоянно отслеживая дыхание.
Шаг за шагом вы достигнете вершины, не думая о том, насколько крутым был подъем, и сможете любоваться захватывающими дух пейзажами, а позже вспоминать о своем приключении, единении с природой, чистом горном воздухе. Второй способ восхождения соответствует философии кайдзен.
Чтобы научиться такому образу действий, потребуется время — практически вся жизнь с момента осознания и до конца наших дней, потому что человек всегда испытывает потребность в совершенствовании.
Поразительно, но, если жить согласно этой философии, вы заметите, какой путь удастся преодолеть, если просто пошагово менять привычки. Точно так же человек, спокойно поднявшийся на вершину горы и оглянувшийся назад, с удивлением заметит, как много километров прошел.
Разумеется, решение поменять привычки — или расположение вещей у себя дома — может испугать, но, в конце концов, люди так устроены, что постоянно адаптируются к новым условиям жизни. И потом, кайдзен не требует изменений здесь и сейчас, а предлагает маленькие постоянные ежедневные перемены. Это похоже на капли воды, которые, попадая в одно и то же место тысячелетиями, могут сточить и расколоть камень.
Природа на своем примере всегда показывала, как, казалось бы, простейшее действие приводит к чему-то необычному спустя десятки тысяч лет. Сталактиты формируются долго, но никто при взгляде на них не может поверить, что они появились благодаря совершенно незначительным капелькам воды.
Капля символизирует ту новую привычку, которую мы приобретаем в течение дня, и ту, которую придумаем на завтра.
Очень важно понять, как привнести эту философию в повседневную жизнь. В первую очередь можно изменить образ мышления: нужно быть готовым к переменам. Но перед этим стоит прекратить действовать необдуманно и в спешке, как мы привыкли; не отчаиваться, если не получается немедленно добиться результата.
Философия кайдзен, как уже говорилось, не предполагает кардинальных перемен. Любые трансформации проявляются со временем, при должном упорстве и терпении. Они могут показаться незначительными, но небольшие результаты, которых мы достигнем, окажут самый большой эффект, потому что мы добьемся их, прилагая минимальные усилия.
Чтобы начать жить в стиле кайдзен, потребуется ставить цели, которых получится достичь, сохраняя полную гармонию с собой, телом и душой. Тогда вы добьетесь положительных результатов и существенных изменений.
Важно не сравнивать себя с другими, и не только потому, что зависть — источник стресса, который, в свою очередь, является противоположностью кайдзен. Людей нельзя сравнивать, потому что каждый человек живет в своем темпе, обусловленном его собственной духовностью и энергией. То, что один сочтет огромным достижением, для другого отправная точка, и наоборот, поэтому главная цель — сосредоточиться на себе, сконцентрироваться на собственных возможностях и пределах, не отвлекаясь на других.
Все, о чем мы говорим, может показаться само собой разумеющимся, но поддерживать мотивацию на высоком уровне действительно важно, особенно когда человек готов сдаться. Если мы хотим придерживаться философии кайдзен, нужно четко сформулировать для себя мотивацию, повторять ее про себя, как мантру, и не забывать о ней.
Определить точный путь, которым пойдет человек, заинтересовавшийся философией кайдзен, невозможно — у каждого он свой, но можно наметить общее направление, на котором человеку предстоит решить вопрос о цели собственного существования и понять, как действовать дальше.
Для начала нужно разобраться, что нас устраивает в жизни, а что хотелось бы поменять. Не пугайтесь, что придется пересмотреть все главы собственной истории. Можно выбрать один пункт и сконцентрироваться на нем — взять, к примеру, тот, что кажется самым важным.
Разумеется, лучше обратить внимание на пункт, который можно изменить: некоторые ситуации от нас не зависят, поэтому нам предстоит научиться отпускать их. Но существуют и те, разобраться с которыми нам по силам, нужно только придумать, каким образом мы будем действовать, и составить план.
Подобный подход позволит сформулировать вопросы к самим себе: счастлив я или нет? Может, я давно хотел чем-то заняться, но так и не осмеливался? Чего мне удалось достичь на сегодняшний день? Помимо поиска целей, над которыми мы собираемся работать, нужно четко ответить себе на вопрос, почему мы хотим стать лучше именно в этой сфере.
Что подталкивает нас к действию? Почему мы поступаем определенным образом? В философии кайдзен важно как можно точнее и конкретнее осознать причину, побуждающую нас меняться. Только так мы сможем работать с постоянной самоотдачей и стараться столько, сколько потребуется.
Когда мы ответим на подобные вопросы, наши долгосрочные цели станут очевидными — речь о тех целях, которые кажутся настолько далекими, будто их невозможно достичь. Вам может потребоваться некоторое время, чтобы разобраться, в каком направлении двигаться, но, уверяю вас, достаточно выделить несколько дней на раздумья, и вы во всем разберетесь.
Не обязательно ставить глобальную, исключительную цель на пути совершенствования. Кто-то хочет просто похудеть, или начать питаться правильно, или добиться чего-то еще, что поможет ему почувствовать себя счастливее: научиться играть на музыкальном инструменте, влюбиться, выучить новый язык, сэкономить денег. Зачастую оказывается, что те нюансы нашей жизни, которые кажутся самыми незначительными, влияют на нас серьезнейшим образом.