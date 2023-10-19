По какому рецепту Пушкину готовили макароны с пармезаном?

Побывав в имении Полотняный Завод, где Наталья Гончарова провела детство, Пушкин пришёл в восторг.

«Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином…» — писал он. Восторг отчасти подогревался тамошней восхитительной кухней, о которой можно судить по сохранившейся в имении кухмистерской книге. Так, в число топовых блюд господского стола входили макароны. Но не простые, а такие, которые упоминал и сам Пушкин: «У Гальяни иль Кольони закажи себе в Твери с пармезаном макарони…».

Готовили их по любопытному изданию — «Парижский повар, или Поваренная книга, содержащая в себе всё относящееся к городской кухне», что вышло в свет в 1825 году и имело большую по­пулярность.

Рецепт

Ингредиенты: макароны (200 г), сыр пармезан (200 г), масло сливочное (100 г), куриный бульон (1,5 л), хлеб пшеничный (150 г), сметана (2 ст. л.), соль, перец, тёртый мускатный орех по вкусу.