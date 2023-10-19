По какому рецепту Пушкину готовили макароны с пармезаном?
В число топовых блюд господского стола входили макароны. Но не простые, а такие, которые упоминал и сам Пушкин: «У Гальяни иль Кольони закажи себе в Твери с пармезаном макарони…».
В число топовых блюд господского стола входили макароны. Но не простые, а такие, которые упоминал и сам Пушкин: «У Гальяни иль Кольони закажи себе в Твери с пармезаном макарони…».
Побывав в имении Полотняный Завод, где Наталья Гончарова провела детство, Пушкин пришёл в восторг.
«Боже мой! Кабы Заводы были мои, так меня бы в Петербург не заманили и московским калачом. Жил бы себе барином…» — писал он. Восторг отчасти подогревался тамошней восхитительной кухней, о которой можно судить по сохранившейся в имении кухмистерской книге. Так, в число топовых блюд господского стола входили макароны. Но не простые, а такие, которые упоминал и сам Пушкин: «У Гальяни иль Кольони закажи себе в Твери с пармезаном макарони…».
Готовили их по любопытному изданию — «Парижский повар, или Поваренная книга, содержащая в себе всё относящееся к городской кухне», что вышло в свет в 1825 году и имело большую популярность.
Ингредиенты: макароны (200 г), сыр пармезан (200 г), масло сливочное (100 г), куриный бульон (1,5 л), хлеб пшеничный (150 г), сметана (2 ст. л.), соль, перец, тёртый мускатный орех по вкусу.
Приготовление. «Вари макароны в хорошем бульоне с солью, перцем и тёртым мускатным орехом. Не должно варить их слишком много, но чтобы они свободно могли быть сжимаемы пальцами. Вынь их и дай стечь. Положи в кастрюлю масло, наскобленный сыр, толчёный перец, тёртый мускатный орех и сметану. Когда сыр распустится, положи макароны, смешай, обсыпь тёртым мякишем белого хлеба с тёртым же сыром, облей растопленным маслом и дай зарумяниться в печи под разогретым противнем».