Плов и сладости. Что нужно готовить на праздник Ураза-байрам

10 апреля 2024 года мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, или в арабской традиции Ид-аль-Фитр — праздник разговения. После священного месяца Рамадан, в который правоверные должны были поститься и не употреблять воду и пищу в светлое время суток, наступают три дня праздника разговения. В это время все наряжаются в новую одежду, поздравляют друг друга, приглашают в гости, накрывают праздничные столы, раздают еду бедным.
«На праздник Ураза-байрам нет обязательных блюд. Делают праздничную еду, накрывают богатый, хороший стол, кто и что может, — объяснил aif.ru Хаял Гасанов, шеф-повар ресторана азербайджанской кухни Caspian. — Часто готовят блюда из баранины, но ягненок — не обязательный атрибут стола. Принято угощать соседей, участвовать в благотворительности, но опять же, если есть такая возможность. Можно пригласить гостей, соседей на ужин. Но если нет возможности, то не нужно этого делать. Займи, но устрой большой праздник и бедным еду раздай — так делать не надо. Как я уже сказал, часто готовят баранину, сладости. Еще в Азербайджане часто делают садж, это разнообразные блюда в специальных вогнутых металлических сковородках, в них готовят разнообразное мясо, овощи».
Очень часто на Уразу готовят всевозможные сладости, печенья и пирожные. Обязательно на первый завтрак после поста ставить на стол какие-нибудь печенья.
Кроме сладостей на праздник делают блюда из баранины, часто готовят долму, подобие голубцов, заворачивая фарш в виноградные листья или же в капустные. Делимся интересными национальными рецептами блюд для Ураза-байрам.
Мутаки шемахинские
Рецепт из книги К. Бунятов, Н. Малеев «Сладкие блюда азербайджанской кухни», 1984 г.
500 г муки.
2 яйца.
100 г сливочного масла.
1 стакан молока.
100 г сахарной пудры.
150 г абрикосового повидла.
100 г сахара.
10 г дрожжей.
⅓ ч. л. ванилина.
Соль.
Шаг 1. Дрожжи развести небольшим количеством теплого молока, смешать с мукой и солью.
Шаг 2. Замесить тесто и оставить его на 1−1,5 часа, чтобы поднялось.
Шаг 3. Абрикосовое повидло смешать с сахаром и уварить до плотной консистенции, охладить.
Шаг 4. Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм, смазать растопленным маслом, нарезать на треугольники.
Шаг 5. На каждый треугольник положить начинку, завернуть трубочкой.
Шаг 6. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
Шаг 7. Готовые и остывшие мутаки посыпать сахарной пудрой.
Мясо по-казахски
Рецепт из книги Частный П. М. «Национальные блюда Казахстана», 1964 г.
На 1 порцию.
350 г баранины, говядины или конины.
1 луковица.
80 г муки.
⅕ яйца.
5 г зелени.
Черный перец и другие пряности.
Соль.
Шаг 1. На стол высыпать муку, сделать в ней воронку и добавить соленую воду, яйца.
Шаг 2. Замесить крутое тесто.
Шаг 3. Мясо нарубить крупными кусками, залить холодной водой и дать закипеть. Снять пену.
Шаг 4. Добавить соль, черный перец горошком и варить на медленном огне, периодически помешивая.
Шаг 5. Готовое мясо извлечь, нарезать порционными кусками.
Шаг 6. Тесто раскатать, нарезать кусками 8×8.
Шаг 7. В бульон положить нарезанный лук, поварить 2−3 минуты.
Шаг 8. В бульон положить куски теста, варить до готовности.
Шаг 9. В тарелку положить отварное тесто, лук, мясо, посыпать петрушкой.
Шаг 10. Отдельно в пиалу налить бульон.
Плов фисинджан
Рецепт из книги Месропян С. И. «50 блюд азербайджанской кухни», 1940 г.
На 1 порцию.
150 г риса.
70 г топленого масла.
200 г мяса цыпленка.
50 г грецких очищенных орехов.
Половина граната.
20 г лука репчатого.
Корица, шафран, соль.
Шаг 1. Рис промыть, залить водой в соотношении 1 к 2 и отварить до готовности.
Шаг 2. Полуготовый рис промыть холодной водой очень тщательно.
Шаг 3. Рис окрасить водой с шафраном.
Шаг 4. Растопить половину масла в казане или кастрюле с толстым дном.
Шаг 5. Положить часть риса в этот казан. Жарить 2 минуты, потом положить оставшийся рис и полить растопленным маслом.
Шаг 6. Цыплят нарезать, посолить и обжарить в сотейнике в масле.
Шаг 7. Отдельно обжарить лук, добавить его к цыплятам.
Шаг 8. Положить в сотейник рубленые орехи, налить сок граната, залить водой, чтобы продукты покрыло. Закрыть крышкой и томить до готовности. В конце положить корицу.
Шаг 9. На тарелку выложить готовый рис, цыплят с соусом подавать отдельно.
Калям домасы
Рецепт из книги А. Бунятова «Азербайджанская кулинария», 1982 г.
160 г баранины.
20 г риса.
10 г гороха нут.
15 г лука.
15 г кинзы.
220 г капусты.
50 г каштанов.
25 шт. винограда кишмиш.
5 г сахара.
Шафран.
10 мл винного уксуса.
2 г лимонной кислоты.
Корица.
Шаг 1. Баранину отделить от костей и пропустить через мясорубку вместе с луком. Посолить и поперчить.
Шаг 2. Рис перебрать и промыть, залить кипятком.
Шаг 3. Отварить и очистить от кожуры каштаны.
Шаг 4. Нарубить кинзу, замочить нут в холодной воде. Потом откинуть на дуршлаг.
Шаг 5. Кишмиш перебрать и промыть.
Шаг 6. Рис, кинзу, нут, кишмиш — положить в фарш, тщательно перемешать.
Шаг 7. У капусты удалить кочерыжку, разобрать на листья, слегка отбить жесткие части деревянной лопаткой.
Шаг 8. В каждый лист завернуть фарш, положить в сковороду с высокими бортиками, залить бульоном, прижать тарелкой и варить до готовности.
Шаг 9. За 15 минут до готовности залить соусом: лимонную кислоту смешать с сахаром и бульоном и прокипятить несколько минут.
Шаг 10. При подаче полить соусом, в котором долма варилась. Посыпать толченой корицей.