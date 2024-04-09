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Плов и сладости. Что нужно готовить на праздник Ураза-байрам

10 апреля 2024 года мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам или в арабской традиции Ид-аль-Фитр — праздник разговения.

Источник: Freepik

10 апреля 2024 года мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, или в арабской традиции Ид-аль-Фитр — праздник разговения. После священного месяца Рамадан, в который правоверные должны были поститься и не употреблять воду и пищу в светлое время суток, наступают три дня праздника разговения. В это время все наряжаются в новую одежду, поздравляют друг друга, приглашают в гости, накрывают праздничные столы, раздают еду бедным.

«На праздник Ураза-байрам нет обязательных блюд. Делают праздничную еду, накрывают богатый, хороший стол, кто и что может, — объяснил aif.ru Хаял Гасанов, шеф-повар ресторана азербайджанской кухни Caspian. — Часто готовят блюда из баранины, но ягненок — не обязательный атрибут стола. Принято угощать соседей, участвовать в благотворительности, но опять же, если есть такая возможность. Можно пригласить гостей, соседей на ужин. Но если нет возможности, то не нужно этого делать. Займи, но устрой большой праздник и бедным еду раздай — так делать не надо. Как я уже сказал, часто готовят баранину, сладости. Еще в Азербайджане часто делают садж, это разнообразные блюда в специальных вогнутых металлических сковородках, в них готовят разнообразное мясо, овощи».

Очень часто на Уразу готовят всевозможные сладости, печенья и пирожные. Обязательно на первый завтрак после поста ставить на стол какие-нибудь печенья.

Кроме сладостей на праздник делают блюда из баранины, часто готовят долму, подобие голубцов, заворачивая фарш в виноградные листья или же в капустные. Делимся интересными национальными рецептами блюд для Ураза-байрам.

Мутаки шемахинские

Рецепт из книги К. Бунятов, Н. Малеев «Сладкие блюда азербайджанской кухни», 1984 г.

500 г муки.

2 яйца.

100 г сливочного масла.

1 стакан молока.

100 г сахарной пудры.

150 г абрикосового повидла.

100 г сахара.

10 г дрожжей.

⅓ ч. л. ванилина.

Соль.

Шаг 1. Дрожжи развести небольшим количеством теплого молока, смешать с мукой и солью.

Шаг 2. Замесить тесто и оставить его на 1−1,5 часа, чтобы поднялось.

Шаг 3. Абрикосовое повидло смешать с сахаром и уварить до плотной консистенции, охладить.

Шаг 4. Тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм, смазать растопленным маслом, нарезать на треугольники.

Шаг 5. На каждый треугольник положить начинку, завернуть трубочкой.

Шаг 6. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов в течение 10 минут.

Шаг 7. Готовые и остывшие мутаки посыпать сахарной пудрой.

Мясо по-казахски

Рецепт из книги Частный П. М. «Национальные блюда Казахстана», 1964 г.

На 1 порцию.

350 г баранины, говядины или конины.

1 луковица.

80 г муки.

⅕ яйца.

5 г зелени.

Черный перец и другие пряности.

Соль.

Шаг 1. На стол высыпать муку, сделать в ней воронку и добавить соленую воду, яйца.

Шаг 2. Замесить крутое тесто.

Шаг 3. Мясо нарубить крупными кусками, залить холодной водой и дать закипеть. Снять пену.

Шаг 4. Добавить соль, черный перец горошком и варить на медленном огне, периодически помешивая.

Шаг 5. Готовое мясо извлечь, нарезать порционными кусками.

Шаг 6. Тесто раскатать, нарезать кусками 8×8.

Шаг 7. В бульон положить нарезанный лук, поварить 2−3 минуты.

Шаг 8. В бульон положить куски теста, варить до готовности.

Шаг 9. В тарелку положить отварное тесто, лук, мясо, посыпать петрушкой.

Шаг 10. Отдельно в пиалу налить бульон.

Плов фисинджан

Рецепт из книги Месропян С. И. «50 блюд азербайджанской кухни», 1940 г.

На 1 порцию.

150 г риса.

70 г топленого масла.

200 г мяса цыпленка.

50 г грецких очищенных орехов.

Половина граната.

20 г лука репчатого.

Корица, шафран, соль.

Шаг 1. Рис промыть, залить водой в соотношении 1 к 2 и отварить до готовности.

Шаг 2. Полуготовый рис промыть холодной водой очень тщательно.

Шаг 3. Рис окрасить водой с шафраном.

Шаг 4. Растопить половину масла в казане или кастрюле с толстым дном.

Шаг 5. Положить часть риса в этот казан. Жарить 2 минуты, потом положить оставшийся рис и полить растопленным маслом.

Шаг 6. Цыплят нарезать, посолить и обжарить в сотейнике в масле.

Шаг 7. Отдельно обжарить лук, добавить его к цыплятам.

Шаг 8. Положить в сотейник рубленые орехи, налить сок граната, залить водой, чтобы продукты покрыло. Закрыть крышкой и томить до готовности. В конце положить корицу.

Шаг 9. На тарелку выложить готовый рис, цыплят с соусом подавать отдельно.

Калям домасы

Рецепт из книги А. Бунятова «Азербайджанская кулинария», 1982 г.

160 г баранины.

20 г риса.

10 г гороха нут.

15 г лука.

15 г кинзы.

220 г капусты.

50 г каштанов.

25 шт. винограда кишмиш.

5 г сахара.

Шафран.

10 мл винного уксуса.

2 г лимонной кислоты.

Корица.

Шаг 1. Баранину отделить от костей и пропустить через мясорубку вместе с луком. Посолить и поперчить.

Шаг 2. Рис перебрать и промыть, залить кипятком.

Шаг 3. Отварить и очистить от кожуры каштаны.

Шаг 4. Нарубить кинзу, замочить нут в холодной воде. Потом откинуть на дуршлаг.

Шаг 5. Кишмиш перебрать и промыть.

Шаг 6. Рис, кинзу, нут, кишмиш — положить в фарш, тщательно перемешать.

Шаг 7. У капусты удалить кочерыжку, разобрать на листья, слегка отбить жесткие части деревянной лопаткой.

Шаг 8. В каждый лист завернуть фарш, положить в сковороду с высокими бортиками, залить бульоном, прижать тарелкой и варить до готовности.

Шаг 9. За 15 минут до готовности залить соусом: лимонную кислоту смешать с сахаром и бульоном и прокипятить несколько минут.

Шаг 10. При подаче полить соусом, в котором долма варилась. Посыпать толченой корицей.