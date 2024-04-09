Плов и сладости. Что нужно готовить на праздник Ураза-байрам

«На праздник Ураза-байрам нет обязательных блюд. Делают праздничную еду, накрывают богатый, хороший стол, кто и что может, — объяснил aif.ru Хаял Гасанов, шеф-повар ресторана азербайджанской кухни Caspian. — Часто готовят блюда из баранины, но ягненок — не обязательный атрибут стола. Принято угощать соседей, участвовать в благотворительности, но опять же, если есть такая возможность. Можно пригласить гостей, соседей на ужин. Но если нет возможности, то не нужно этого делать. Займи, но устрой большой праздник и бедным еду раздай — так делать не надо. Как я уже сказал, часто готовят баранину, сладости. Еще в Азербайджане часто делают садж, это разнообразные блюда в специальных вогнутых металлических сковородках, в них готовят разнообразное мясо, овощи».