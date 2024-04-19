PLOS One: древние аравийские скотоводы жили внутри гигантских лавовых труб

Международная группа археологов, проводившая масштабные раскопки на северо-западе Саудовской Аравии, впервые обнаружила свидетельства присутствия древнего человека в лавовой трубе Умм-Джирсан. Причем люди, по-видимому, заселяли этот подземный туннель множество раз с неолита до бронзового века (в период от 10 тысяч лет назад до 3500 лет назад). Анализ наскальных рисунков и останков показал, что пещеру, скорее всего, использовали скотоводы, когда перегоняли своих животных между оазисами. Исследование опубликовано в PLOS One.