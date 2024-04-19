PLOS One: древние аравийские скотоводы жили внутри гигантских лавовых труб

Международная группа археологов, проводившая масштабные раскопки на северо-западе Саудовской Аравии, впервые обнаружила свидетельства присутствия древнего человека в лавовой трубе Умм-Джирсан. Причем люди, по-видимому, заселяли этот подземный туннель множество раз с неолита до бронзового века (в период от 10 тысяч лет назад до 3500 лет назад). Анализ наскальных рисунков и останков показал, что пещеру, скорее всего, использовали скотоводы, когда перегоняли своих животных между оазисами. Исследование опубликовано в PLOS One.
Картину древнего образа жизни дополняют данные изотопного анализа останов животных и людей, также найденных в лавовой трубе. Ученые установили, что домашний скот в основном питался дикорастущими травами и кустарниками. Люди же сначала изначально употребляли больше белковой пищи, но постепенно их в рационе становилось все больше растительной еды. По словам археологов, это указывает на появление и развитие оазисного земледелия.
Результаты исследования показали, что было множество повторяющихся фаз заселения лавовой трубы человеком в течение семи тысяч лет. Авторы предполагают, что Умм-Джирсан располагалась вдоль пастбищного маршрута, соединяющего ключевые оазисы.
«Это место, вероятно, служило не постоянным домом, а важной перевалочной точкой на маршрутах пастухов, связывая их оазисы и способствуя культурному обмену, торговле».
Для людей, выживавших в засушливых условиях Аравии, лавовые трубы и другие естественные укрытия, вероятно, становились важным ресурсом. Археологи рассчитывают, что в дальнейших исследованиях такие места будут богатым источником исторической информации об освоении человеком этого непростого региона. Лавовые трубы и пещеры служат своего рода окном в древнее прошлое Аравии, говорят ученые.