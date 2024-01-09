Планетологи разгадали тайну «волшебных островов» на луне Сатурна

Астрономы в течение 10 лет не могли определить природу странных подвижных объектов, то возникавших, то исчезавших на поверхности метановых и этановых озер Титана. Впервые «острова» были обнаружены благодаря снимкам, сделанным космическим аппаратом «Кассини-Гюйгенс». Изучавшие их планетологи выдвигали гипотезы, согласно которым наблюдаемые структуры могли быть волнами особой формы или кластерами из пузырей, однако никто не мог обосновать свои догадки.

В новом исследовании специалисты предположили, что неизвестные структуры представляют собой твердые пористые фрагменты органических соединений, по форме напоминающие пчелиные соты. Они образуются из идущего на Титане снега, который также состоит из органики.

Согласно расчетам ученых, подобные органические льдины могут существовать лишь ограниченное время. Постепенно метан и этан просачиваются в пустоты материала, из-за чего тот распадается и тонет в жидкости. Это объясняет бесследное исчезновение островов.

Планетологи также описали механизм, позволяющий возникать таким объектам. Отдельные снежинки сразу исчезают в водоемах Титана, однако осадки могут скапливаться на берегах озер, а затем время от времени откалываться и уплывать аналогично тому, как на Земле от ледяных щитов иногда отделяются айсберги.

Исследователи также выдвинули теорию, объясняющую отсутствие волн на озерах Титана. По мнению специалистов, жидкость там покрыта тонким подвижным слоем замерзших частиц, который придает им гладкость.