Планетологи доказали, что на спутнике Сатурна Мимасе присутствует подледный океан

Еще в 2014 году астрономы заметили, что Мимас движется по орбите не так, как должна делать небольшая планета, состоящая полностью из твердой материи. Это породило массу споров о том, существует ли подледный океан в его недрах. В прошлом большинство ученых сомневалось в этом, так как наличие подобного водоема в недрах этой луны Сатурна привело бы к формированию видимых разломов и складок на его поверхности, подобных тем, которые есть на поверхности Европы, спутника Юпитера.