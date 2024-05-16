Планета размером с Землю найдена астрономами у крошечной звезды

Вокруг одной из маленьких звездных систем астрономы обнаружили совершенно новый мир: экзопланету размером с Землю, расположенную всего в 55 световых годах от Солнца. Экзопланета, в соответствии с соглашениями об именовании, называется SPECULOOS-3b.
Астрономы обнаружили новую планету размером с Землю, которая вращается вокруг ультрахолодной карликовой звезды, похожей по размеру на Юпитер, сообщает Guardian. Эта новая внесолнечная планета называется SPECULOOS-3b. Между тем, карликовая звезда в два раза холоднее нашего Солнца, а также в десять раз менее массивна и в сто раз менее светящаяся.
«SPECULOOS-3b практически такого же размера, как наша планета», — заявляет астроном Михаэль Гийон из Льежского университета в Бельгии.
«Мы считаем, что планета вращается синхронно, так что к звезде всегда обращена одна и та же сторона, называемая дневной точно так же, как Луна обращена к Земле, — объясняет Гиллон. — С другой стороны, ночная сторона была бы погружена в бесконечную тьму».
Хотя ультрахолодных карликов в Млечном Пути гораздо больше, чем крупных звезд, изучать их довольно сложно, поскольку они маленькие, холодные и тусклые. Из-за этих свойств их труднее разглядеть, и именно здесь в дело вступает проект SPECULOOS, известный как поиск пригодных для жизни планет, затмевающих сверххолодные звезды. Это сеть телескопов, работающих совместно специально для поиска похожих на Землю экзопланет, вращающихся вокруг крошечных звезд.
SPECULOOS-3b была обнаружена с помощью транзитов — очень слабых провалов в свете звезды, когда экзопланета проходит перед ней. На основе этих измерений Гиллон и его команда смогли определить присутствие и некоторые физические свойства SPECULOOS-3b.
Звезда, вокруг которой вращается экзопланета, крошечная — всего 12,3 процента радиуса Солнца, что немного больше Юпитера и 10 процентов массы нашей Звезды.
Однако теперь экзопланета SPECULOOS-3b имеет радиус, лишь немного меньший, чем у Земли. Ученые не знают его массы и, следовательно, не могут сделать каких-либо окончательных выводов о его составе, но есть несколько причин полагать, что планета состоит из плотных скал.
«Согласно нашим современным представлениям о формировании и эволюции планет, планета такого размера, как SPECULOOS-3b, вряд ли может быть газовой или ледяной. Возможно, мы ошибаемся, но здесь играет роль еще один фактор: сама звезда», — поясняет астроном.
Ультрахолодные карлики часто бывают очень активны, извергаясь частыми вспышками; в ходе наблюдений команда зафиксировала по крайней мере одну из них. Экзопланета находится очень близко к звезде. Таким образом несмотря на то, что на SPECULOOS-3b прохладно и тускло, экзопланета постоянно подвергается сильному излучению, которое почти в 16 раз превышает уровень, получаемый Землей от Солнца.
«В таких условиях наличие атмосферы вокруг планеты крайне маловероятно, — отмечает планетолог Жюльен де Вит из Массачусетского технологического института. — Тот факт, что у этой планеты нет атмосферы, может быть плюсом в нескольких отношениях. Например, это могло бы позволить нам многое узнать об ультрахолодных карликовых звездах, что, в свою очередь, сделало бы возможным более глубокое изучение их потенциально пригодных для жизни планет».