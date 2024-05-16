Планета размером с Землю найдена астрономами у крошечной звезды

«В таких условиях наличие атмосферы вокруг планеты крайне маловероятно, — отмечает планетолог Жюльен де Вит из Массачусетского технологического института. — Тот факт, что у этой планеты нет атмосферы, может быть плюсом в нескольких отношениях. Например, это могло бы позволить нам многое узнать об ультрахолодных карликовых звездах, что, в свою очередь, сделало бы возможным более глубокое изучение их потенциально пригодных для жизни планет».