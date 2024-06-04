«Планета может лишиться кислорода». Семь заблуждений о лесных пожарах

Огонь был важным элементом земных процессов и до появления человека. Он регулировал уровни углекислого газа и кислорода в атмосфере, поддерживал баланс экосистем и способствовал их обновлению. 250−300 млн лет назад лесные пожары по всему миру были даже более распространены, чем сегодня. По мнению ученых, это было связано с тем, что в атмосфере в то время было больше кислорода. Однако с появлением человека пожары стали чаще возникать в тех местах, где прежде их почти не было.