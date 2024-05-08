Пламя, истребляющее жизнь: 5 самых крупных извержений вулканов

До середины XX века никто не предполагал, что гора под названием Ламингтон — это вулкан. У ученых не было никаких исторических записей, которые указывали бы на то, что он когда-то извергался. В январе 1951 года все изменилось. Все началось с того, что в округе горы повысилась сейсмическая активность: произошла серия незначительных землетрясений и взрывов, сопровождаемых пепельным выбросом.