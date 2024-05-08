Пламя, истребляющее жизнь: 5 самых крупных извержений вулканов

Кипящая лава, клубящиеся облака из дыма и паров газа были повсюду. Вскоре пепельный смог и ядовитые испарения поднялись вверх по склону горы, дойдя до города Сен-Пьер, что находился в 8 километрах. Практически все население, составляющее по официальным данным около 28 тысяч человек, погибло. По счастливой случайности спаслись только двое — заключенный тюрьмы, сидевший в подземной одиночной камере, и сапожник, живший на окраине.
Практически все население, составляющее по официальным данным около 28 тысяч человек, погибло. Этот трагичный случай оставил свой след в истории человечества. В годовщину трагедии вспоминаем о других крупных извержениях вулкана, произошедших за последний век.
Вулкан Ламингтон (Папуа, Новая Гвинея)
До середины XX века никто не предполагал, что гора под названием Ламингтон — это вулкан. У ученых не было никаких исторических записей, которые указывали бы на то, что он когда-то извергался. В январе 1951 года все изменилось. Все началось с того, что в округе горы повысилась сейсмическая активность: произошла серия незначительных землетрясений и взрывов, сопровождаемых пепельным выбросом.
Основные события развернулись 21 января. Извержение разрушило лавовый купол, образовался смертоносный пирокластический поток, который накрыл несколько близлежащих населенных пунктов. Трагедия унесла жизни 2 942 человек.
О других извержениях читайте в материале.
Айгуль Сабитова