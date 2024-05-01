Питерский Чайнатаун. Откуда едут и как живут китайцы в Петербурге?

Проблема с китайскими туристами, с точки зрения экономики, в том, что «оседлать» этот поток пытаются сами же граждане КНР — у них есть свои рестораны, свои эскурсоводы, свои места размещения. И нередко там обнаруживаются двойная бухгалтерия и уход от налогов. А с некоторых туристических групп городу не достается практически ничего. Бывает, что внутри китайского рынка разгорается ценовая война, и конкуренция перерастает в нешуточные разборки. Такой случай произошёл в 2021 году — петербургские полицейские разоблачили группу из пятерых китайцев на дорогих иномарках, которые похищали и избивали своих земляков.