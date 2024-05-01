Питерский Чайнатаун. Откуда едут и как живут китайцы в Петербурге?

28 апреля в Петербурге официально стартовал туристический сезон. Аналитики считают, что в этом году будет побит допандемийный рекорд посещаемости Северной столицы — свыше 10 млн туристов в год. В частности, должны вернуться и китайские туристы.
Чем город привлекает гостей из Поднебесной, и как живёт китайская диаспора в городе на Неве?
Возвращение туристов
Со времён пандемии Петербург, кажется, отвык от иностранцев. Однако эмоциональную громкую речь гостей из Поднебесной вновь слышно и у Смольного, и у Исаакия, а по Невскому потянулись уже привычные вереницы туристических групп с флажками.
Китайцев на улицах Северной столицы в последнее время действительно прибавилось. И не случайно — недавно правительство КНР окончательно отменило все локдауны, связанные с ковидом, а под занавес 2023 года были сняты ограничения на групповые поездки за границу. Хотя до прежних размеров турпоток из Китая пока не вырос.
«Китайцы более старшего возраста не любят ездить по одиночке — путешествуют группами. Они предпочитают так называемый “красный туризм”, то есть поездки по местам, связанным с историей коммунизма и с Лениным, — рассказывает преподаватель-китаист ВШЭ и переводчик Татьяна Карпова. — А вот молодёжь предпочитает “бюджетный туризм” — то есть самостоятельные поездки. Они выбирают не популярные локации парадного Петербурга, а современные объекты — например, “Лахта Центр” или Севкабель-порт. По-прежнему их манит наша кулинарная культура, архитектура. Раньше Петербург служил транзитной зоной для путешествий в Европу через Финляндию. Но сейчас по понятным причинам этот маршрут закрыт».
Ещё одна категория путешественников — бизнесмены, которые деловые поездки совмещают с туризмом.
И заодно пользуются всеми туристическими благами.
Однако на выездной поток китайцев сильно повлияло то, что за те несколько лет, которые Китай был «закрыт» из-за коронавируса, внутри самой Поднебесной обустроили значительную туристическую инфраструктуру, и многие из ранее выезжавших за рубеж граждан КНР начали активно путешествовать по собственной стране. Очень, к слову, напоминая в этом смысле россиян. Тем не менее, Китай остаётся одним из наиболее приоритетных рынков для нашей страны, и петербургские власти сейчас активно участвуют в выставках и иных мероприятиях, направленных на «продвижение» города среди потенциальных туристов.
Война экскурсоводов
Проблема с китайскими туристами, с точки зрения экономики, в том, что «оседлать» этот поток пытаются сами же граждане КНР — у них есть свои рестораны, свои эскурсоводы, свои места размещения. И нередко там обнаруживаются двойная бухгалтерия и уход от налогов. А с некоторых туристических групп городу не достается практически ничего. Бывает, что внутри китайского рынка разгорается ценовая война, и конкуренция перерастает в нешуточные разборки. Такой случай произошёл в 2021 году — петербургские полицейские разоблачили группу из пятерых китайцев на дорогих иномарках, которые похищали и избивали своих земляков.
Проводниками же в историю и культуру Северной столицы чаще всего становятся вовсе не коренные горожане и не русскоязычные гиды. Нелегальных эскурсоводов на рынке сейчас хоть отбавляй. Как рассказала доцент кафедры теории общественного развития стран Азии и Африки восточного факультета СПбГУ Полина Рысакова, их не пугает даже закон о гидах-переводчиках, который в ближайшее время планируют ввести в Петербурге.
«Эта сфера никак не регулируется, русские гиды вытеснены с рынка, а китайские компании работают через вичат (китайская соцсеть) и не платят налоги. Вот и получается, что чёрный коррумпированный бизнес для них более выигрышный. Нашим экскурсоводам остаётся работать только на невыгодных условиях, так что понятное дело, многие отказываются в этом участвовать», — рассказывает она.
Правда, ситуация меняется по объективным причинам. Если пожилые, путешествующие группами более консервативные китайцы, нанимают здесь именно своих гидов из диаспоры, то молодым, наоборот, по душе местные жители, которые хотя бы немного говорят по-китайски и могут показать аутентичные места и зоны для модных фотосессий.
Уехать нельзя остаться
Точное количество постоянно живущих в Петербурге китайцев назвать сложно. Статистика прошлых лет показывает, что до пандемии они часто получали ВНЖ, и в городе их насчитывалось порядка 10 тысяч. Ещё около двух тысяч — студенты. Сегодня, считает Полина Рысакова, стоит ориентироваться на эти же цифры.
«По моему наблюдению, китайская диаспора не сильно расширяется. Если раньше Россия воспринималась как некая промежуточная точка между Китаем и Европой или США, то теперь это зона риска. Для китайцев здесь создалась нестабильная ситуация, потому что возникает много проблем с платежами, вести бизнес стало труднее. Многие приезжие продают квартиры и возвращаются в Китай. Хотя по-прежнему рассматривают Россию как способ легко заработать деньги», — отмечает эксперт.
Китайская диаспора в Северной столице остаётся закрытой. Многие укрепляют теневой бизнес, нацеленный на своих же сограждан. С другой стороны, в последнее время появляется много молодых энтузиастов, которые ещё со студенческой скамьи открывают свои ориентированные, в том числе, на местных жителей кафе и чайные.
«В Севкабеле недавно праздновали китайский Новый год, и впервые китайцы вышли на широкую публику со своими товарами, заявили о себе. Чтобы выживать, им приходится переключаться на местных жителей, хотя раньше вполне хватало своих», — говорит Полина Рысакова.
Что касается китайских студентов, они едут в Россию за недорогим образованием. А получив «корочку», возвращаются на родину, где больше шансов сделать карьеру.
«Надо понимать, что чаще всего к нам приезжают китайские студенты, которые не заработали достаточно денег, чтобы уехать в Европу. Бывает, что после выпуска из вуза они задерживаются в России на несколько лет, но потом возвращаются в Китай или едут в другие страны. Некоторые, конечно, заводят семьи и оседают, но таких меньшинство», — заключила эксперт.
Параллельный город
Ли Жань приехала из провинции Внутренняя Монголия, живёт в Петербурге уже седьмой год. Она закончила здесь факультет журналистики при СПбГУ и теперь учится в магистратуре. Снимает квартиру на Васильевском острове, где за последние тридцать лет сформировался местный чайна-таун. Под боком — общежития для иностранцев и супермаркеты, где продают привычные для китайцев продукты.
Ли Жань согласилась провести нас по секретным тропам в те места, куда пускают только своих. Начали экскурсию с окрестностей Апраксина двора. Здесь уже много лет базируются всевозможные китайские столовые, парикмахерские и даже массажные салоны. Заходим в неприметную с виду парадную, поднимаемся на второй этаж и звоним в дверь. Из-за двери раздаётся вопрос на китайском языке. Ли Жань называет «пароль», нас впускают, и вместо квартиры мы попадаем в обычную столовую. Пахнет мясом и пряностями — весьма аппетитно!
«О новых местах мы сообщаем друг другу по вичату, чтобы постепенно узнали все китайские студенты, — делится наш гид. — Здесь готовят острые блюда, как мы в Китае любим. А ещё всегда можем посидеть в тесном кругу, поиграть в китайские шашки».
В секретной столовой еду готовят только китайские повара, и меню, конечно, тоже на китайском языке. Здесь можно попробовать весьма экстравагантные блюда — например, маринованный бамбук или свиные мозги. По словам Ли Жань, в некоторых забегаловках готовить нужно самостоятельно — посетителю приносят котелок (плита вмонтирована в столик), и нужно только включить огонь и по очереди забросить в кипяток все ингредиенты — не забыв от души добавить острой приправы. Тут без помощника китайца точно не обойтись.
Закрытые заведения в городе необязательно связаны с чем-то нелегальным — часто их владельцы просто опасаются русских посетителей. Как говорит Татьяна Карпова, из—за языкового барьера рестораторы просто не могут объяснить клиентам особенности национальной кухни, а русские не могут объяснить, чего именно они хотят попробовать. Отсюда и недопонимание.
В свободное от учёбы время Ли Жань подрабатывает репетитором по китайскому языку, а также помогает членам диаспоры с организацией разных мероприятий. После окончания учёбы надеется устроиться на работу в Петербурге. По её словам, между русскими и китайцами намного больше точек соприкосновения, чем может показаться на первый взгляд.
«Нам понятны многие проблемы россиян, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Ещё у нас схожее чувство юмора», — считает девушка.
«Китайцы, как и мы, всегда готовы прийти на помощь и очень отзывчивые, — согласна с ней Полина Рысакова. — Большинство из них — простые открытые люди, без гонора. Они с огромным интересом погружаются в нашу повседневную жизнь, изучают нас, а мы — их. Это привлекает даже больше, чем памятники и музеи».
Мнение власти
Глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев:
«Китайские туристы меняются. Они всё чаще приезжают в Петербург не в привычном формате — туристическими группами, а небольшими компаниями друзей или семьями. Появились и китайцы из Гонконга. Это уже другой потребитель — они хорошо говорят по-английски, более требовательные в плане сервиса, ориентированы на Европу, но и более платёжеспособные. Мы считаем, что поток китайских туристов будет расти и далее. Именно граждане КНР чаще всех прочих иностранцев оформляют электронные визы. Но до достижения допандемийных показателей потребуется примерно три года».