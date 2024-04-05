Пищевой технолог объяснил, стоит ли есть суп каждый день

При этом в блюдо не стоит добавлять много соли, чтобы оно сохранило полезные свойства, уточнил пищевой технолог. Кроме того, готовить суп лучше из полноценных продуктов, а не смесей, потому что последние обладают меньшей питательной ценностью. Быстров также добавил, что куриный бульон помогает восстановиться при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, гороховый — стимулирует перистальтику кишечника, молочный — благоприятно воздействует на слизистую желудка.