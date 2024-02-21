Pinterest выбрал пять главных оттенков 2024 года

Эксперты Pinterest предположили, какие цвета войдут в топ 2024 года. Для того, чтобы сделать вывод, специалисты изучили тренды в культуре, моде и дизайне как на самой платформе, так и во всей Сети. Таким образом, были выделены наиболее повторяющиеся оттенки. Об этом креативная команда сообщила на официальном сайте.