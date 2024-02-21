Pinterest выбрал пять главных оттенков 2024 года

Эксперты Pinterest предположили, какие цвета войдут в топ 2024 года. Для того, чтобы сделать вывод, специалисты изучили тренды в культуре, моде и дизайне как на самой платформе, так и во всей Сети. Таким образом, были выделены наиболее повторяющиеся оттенки. Об этом креативная команда сообщила на официальном сайте.
В список вошли пять оттенков — от ржавых тонов до молочно-розовых. Рассмотрим каждый подробнее.
«Пустынный оранжевый» (Desert Orange)
Насыщенный, яркий и теплый. Этот оттенок вошел в топ из-за трендов, вдохновленных ржавчиной. Вывод сделан на основе таких запросов, как, например, «ретро-свадьба», «ржаво-оранжевая спальня» и «кемпинг по бездорожью».
«Клейкий розовый» (Gummy Pink)
От пыльно-розовых оттенков до ярких румян. Среди изображений Pinterest показал картинки с мармеладными конфетами, розовым ананасом и розовым гранжем.
«Синяя вода» (Aqua Blue)
Цвет глубокого синего моря. Пользователи искали эстетику синих теней для век, голубых медуз, образ с аквагримом и синие хромированные ногти.
«Зеленый мох» (Moss Green)
Это сочетание темно-оливкового с зеленым лаймом также интересовало пользователей. Среди запросов были: «дизайн террариума», «спа-эстетика» и «изумрудный город».
«Коричневый мокко» (Mocha Brown)
Глубокий карамельный оттенок сочетается с серовато-коричневым. Подобный цвет платформа выдавала после поиска следующих поисковых запросов: «чай с молоком коричневый», «эспрессо со взбитым коричневым сахаром», «эстетический кофе», «коричневая подводка для губ» и «кокосовая эстетика».
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Анна Морозова