Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на панель приборов

Пилоты запросили у него приоритетный заход на посадку. В столичном аэропорту был объявлен сигнал тревога с синим кодом. Отмечается, что приземление в авиагавани назначения прошло благополучно. Лайнер отстранили от полетов для оценки технического состояния. После замены пульта ATC/TCAS борт допустили к дальнейшей эксплуатации. К расследованию произошедшего приступила комиссия Росавиации.