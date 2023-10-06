11:00 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Пилот показал, насколько близко друг к другу летают самолеты

Автор видео заверил, что боятся не стоит.

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Сидя в салоне самолета у окна и наблюдая только за облаками и солнцем, можно подумать, что в небе больше никого нет. Однако пилот вернул людей в реальность, опубликовав в сети видео. На нем видно, насколько близко к друг другу находятся самолеты в воздушном пространстве, передает The Mirror.

Автор написал поверх кадров: «Когда ты летишь на самолете и думаешь, что небо такое большое, что ты там один …». Однако затем в ролике, снятом из кабины пилота, появился еще один самолет, пролетающий над другим. Голос за кадром сообщил, что расстояние между крылатыми машинами — всего 300 метров. Они практически всегда находятся так близко друг к другу. «Красиво, не правда ли?», — такими словами заканчивается видео. Однако многие люди не согласны с этим мнением.

Один из пользователей Интернета написал: «Информация, которую мне не нужно было знать». Другой отметил, что с такого ракурса видно, как быстро на самом деле движутся воздушные суда. Еще один комментатор оказался очень любопытным и спросил, не светят ли самолеты друг другу фарами, как это делают водители грузовиков и автобусов. «Иногда мы так делаем, но ночью!» — ответил пилот.

Также автор видео заверил, что боятся не стоит, так как есть системы, сообщающие, где находятся другие самолеты. «Так что у нас всегда есть четкая картина», — заключил он.

Это не первый раз, когда пилоты шокируют людей. Ранее экипаж самолета показал, как выглядит ураган «Ли» внутри.

Анна Морозова

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