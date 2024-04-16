Пилот и его пес спаслись после падения самолета

Ранее сообщалось об инциденте на борту индонезийской авиакомпании Batik Air Indonesia, во время рейса которой уснули оба пилота. Они проспали около получаса, а когда проснулись, то обнаружили, что самолет отклонился от траектории. Судно следовало из Кендари в Джакарту. Самолет остался без ручного управления на высоте около 10 км. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.