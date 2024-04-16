Пилот и его пес спаслись после падения самолета

В США в 150−200 ярдах (приблизительно 137−183 м) от берега рухнул в воду легкий одномоторный самолет Пайпер PA-32 Чероки. Находившийся на борту пилот и его собака смогли спастись — они самостоятельно доплыли до берега, пишет Los Angeles Times.
Самолет был построен в 1981 году. Федеральное управление гражданской авиации США классифицировало крушение как аварию из-за проблем с двигателем.
Судно зарегистрировано на некого Кристофера Риссо (Christopher Risso), однако пилота идентифицировали как Кристофера Краячича (Christopher Krajacic). В издании обратились к последнему за комментарием, но мужчина отказался беседовать с журналистами.
Инцидент произошел неподалеку от поля для гольфа на ранчо Палос Вердес в Калифорнии — Trump National Golf Club. По данным офиса местного шерифа, судно направлялось из Санта-Моники в Лонг-Бич.
Береговая охрана выясняет, не нанесло ли ущерба окружающей среде топливо из потерпевшего крушение самолета.
Ранее сообщалось об инциденте на борту индонезийской авиакомпании Batik Air Indonesia, во время рейса которой уснули оба пилота. Они проспали около получаса, а когда проснулись, то обнаружили, что самолет отклонился от траектории. Судно следовало из Кендари в Джакарту. Самолет остался без ручного управления на высоте около 10 км. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В Batik Air Indonesia заявили, что предоставили пилотам время для отдыха перед полетом. У одного в запасе было 35 часов, а у другого — 53 часа. Однако один из мужчин оказался отцом младенцев-близнецов, а второй — так и ее смог отдохнуть до вылета.