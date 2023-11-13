Пиар и благотворительность. Кто такой MrBeast и почему его так критикуют

Один из самых популярных блогеров на YouTube Mr.Beast в рамках благотворительной акции построил 100 скважин в Африке. По его словам, новые колодцы обеспечат чистой питьевой водой до 500 тыс. человек в Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве. Кроме того, он организовал сбор средств для поддержки местных организаций в области водных ресурсов. Всего за несколько дней удалось собрать более $300 тыс.

Эта акция вызвала неоднозначную реакцию — на блогера обрушился местный политик. РБК Life узнал больше о Mr.Beast и о том, почему так часто его идеи и действия подвергают критике.

MrBeast, он же Джимми Дональдсон

Осенью 2016 года Джимми Дональдсон, так зовут блогера, не был знаменитостью-миллионером. На тот момент 18-летний американец уже около пяти лет вел свой блог на YouTube, но без особого успеха, отмечает CNN. Публикации под ником «MrBeast6000» состояли из подборок игр, прохождений Minecraft и Call of Duty, а также оценок благосостояния других блогеров.

Он жил в Северной Каролине. Мать юноши настаивала на том, чтобы тот продолжил образование после школы, однако Дональдсон через две недели бросил Университет Восточной Каролины. Родительница будущего блогера была так разочарована, что выгнала его из дома. Даже под таким давлением Дональдсон не собирался отказываться от своего любимого занятия.

«Я лучше буду бедным, чем буду заниматься чем-то кроме YouTube», — заявил он тогда.

Спустя несколько лет он отметил, что понял решение своей матери: «Она любит меня и просто хотела, чтобы я добился успеха».

Первый успех и вирусные ролики

Первый вирусный ролик MrBeast вышел в январе 2017 года. Видео «Считаю до 10 000 за один присест» длительностью почти 4 часа собрало более 65 млн просмотров. Дональдсон смог «хакнуть» алгоритмы и нашел свой фирменный стиль. Сначала это были челленджи, этому жанру он остается верен и по сей день, а потом добавились различные обзоры.

«Я просто очень этого хотел. Я бросил колледж, мало зарабатывал. Но точно знал, что это станет вирусным», — поделился Дональдсон.

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Затем последовали 24-часовые «Считаю до 100 000» и «Считаю до 200 000». Они тоже собрали миллионы просмотров. По мере того, как Дональдсон развивал свой канал, у него появилась возможность собрать команду из четырех друзей детства — Криса, Чендлера, Гаррета и Джейка — для работы на него и на его канал на YouTube. К ноябрю 2017 года MrBeast набрал 1 млн подписчиков. Это принесло ему крупные рекламные контракты.

Со временем MrBeast взялся за благотворительные акции. Например, в 2018 году он задонатил стримерам-новичкам на Twitch и YouTube по $100 тыс. Этим событием он поделился в своем новом ролике, который собрал более 92 млн просмотров. Затем он раздавал обувь африканским детям и собирал 21 млн просмотров. В 2020 году он основал благотворительную организацию, которая с тех пор пожертвовала более 2 млн обедов нуждающимся людям в Северной Каролине. В 2019 году он запустил кампанию Team Trees по посадке 20 млн деревьев в США.

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Около 90 млн набрало видео, в котором он провел челлендж «Последний, кто уберет руку с Lamborghini, получит ее себе». Однако он и сам принимает активное участие в этих испытаниях. Около года назад выпустил ролик «Я прожил 50 часов в Антарктике и выжил». В одном из видео, которое вышло около трех месяцев назад, MrBeast с командой друзей на плоту отправился на 7 дней в открытое море. Выпуски собрали более 150 млн просмотров каждый.

Привлекательность его видео эксперты объясняют в том числе тем, что MrBeast показывает такие места и рассказывает о таких услугах, которые зрители в реальной жизни «никогда не увидят». Дональдсон посещает номера роскошных отелей по всему миру, в том числе для ролика останавливается в замке, где номер сдается за $1 млн за ночь. Из этой же серии ролики, где MrBeast показывает особенности полета на самолете по самому дорогу билету в мире, а также отдых на суперъяхте, которая стоит $1 млрд.

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Критика

За успехом пришла и критика. Его обвиняли в том, что целью всей благотворительности был самопиар. Например, в 2019 году Дональдсона уличили в раздаче фальшивых банкнот во время одной из акций. MrBeast подтвердил этот факт, но объяснил, что пошел на это, чтобы снизить число людей, которые будут требовать деньги, а также для безопасности самих участников акции. Он утверждал, что позднее обменял фальшивые купюры на настоящие чеки.

Еще один скандал был связан с роликом «Игра в Кальмара в реальной жизни на $456 000», который вышел в конце 2021 года. Его команда воссоздала декорации корейского сериала. 456 участников, как и в оригинальном шоу, должны были пройти испытания. Концепция MrBeast не предполагала полного следования идеям проекта, поэтому все остались живы, а победитель получал $456 тыс. Сам же проект обошелся в $3,5 млн, его спонсировала мобильная игра Brawl Stars. 25-минутное видео набрало более 530 млн просмотров.

«Почему MrBeast не может пустить средства на то, чтобы помочь нуждающимся, вместо того, чтобы делать эту игру», — писали возмущенные пользователи.

Некоторые обвиняли блогера в том, что он не смотрел сериал либо не понял его суть. Нашлись и те, кто встал на защиту Дональдсона, отметив, как много тот помогает организациями и простым людям.

Другие критики припомнили истории, как блогер якобы эксплуатировал уязвимые группы людей для получения просмотров и доходов. Речь идет о ролике «1000 слепых снова видят». MrBeast оплатил операцию по восстановлению зрения для 1000 человек. Участниками акции стали жители США, Бразилии, Вьетнама, Ямайки, Мексики, Гондураса, Индонезии, Кении и Намибии. В другом видео он оплатил протезы для 2000 человек с ампутированными конечностями.

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В этот раз тоже не обошлось без недовольства. Блогер построил 100 колодцев с чистой водой в Африке: Камеруне, Кении, Сомали, Уганде и Зимбабве. В одной из местных школ обновил компьютеры, закупил интерактивные доски, проекторы, а также парты и стеллажи. Вырученные с просмотров ролика средства обещал потратить на нужды жителей Африки в других поселениях.

Начинающий кенийский политик Фрэнсис Гайто (так его характеризует CNN, а местный портал Tuko отмечает, что Гайто — блогер в TikTok) раскритиковал видео Дональдсона. Он заявил, что ролик увековечил стереотип о бедности страны и вечной помощи от сторонних людей. Основатель и генеральный директор фонда FACE Africa Саран Каба Джонс, напротив, похвалила усилия блогера. Она добавила, что за 15 лет своей работы не смогла добиться таких успехов.

«В некоторых районах 60% колодцев сломаны, и люди пьют воду из ручьев, потому что не было создано инфраструктуры для последующего их обслуживания и ремонта», — пояснила Джонс.

Феномен MrBeast

Преподаватель социологии и культурологии в Кентском университете в Великобритании Винс Миллер написал о феномене MrBeast целую научную статью. Он отмечает, что Дональдсон и его приятели «по-прежнему смотрят на все свои приключения широко раскрытыми глазами — не цинично и не высокомерно, что делает его привлекательным».

По мере роста популярности MrBeast растут и бюджеты на производство роликов. Дональдсон утверждает, что тратит на свои видео $1 млн в неделю. Миллер называет блогера новатором в том, как он использовал модель распределения доходов YouTube для поддержки благотворительных целей. По мнению ученого, Дональдсон просит зрителей «просто смотреть его видео и развлекаться, а не жертвовать свое время или деньги». И чем больше людей смотрят, тем больше Дональдсон зарабатывает и может пожертвовать на благотворительность.

«Это весьма впечатляет — сказать 10-летнему ребенку, у которого нет своих денег и свободы действий, что он может собирать деньги и помогать людям, просматривая видео MrBeast», — заявил он.

Семь лет спустя Дональдсон, более известный в интернете как MrBeast, имеет 210 млн подписчиков на YouTube — больше, чем у любого другого индивидуального автора на платформе. У него около 100 млн подписчиков в TikTok и еще 45 млн — в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В свои 25 лет он руководит империей, стоимость которой может превышать $1,5 млрд.