«Пейте, дети, молоко»: как появился миф о его пользе

История употребления человеком молока животных в пищу корнями уходит в восьмой век до нашей эры, однако только спустя пять тысяч лет взрослые могли употреблять напиток наравне с детьми. В настоящее время существует не только животное, но и растительное молоко, произведенное из пшеницы, кокоса, гречки и прочих продуктов.

Но молоко животного происхождение все же пользуется большим спросом, так как оно считается полезнее других видов напитка. Издание Нож рассказало, откуда пошел миф о полезности и безопасности продукта.

Когда появились первые заводы по производству молока, бизнес начал действительно процветать. Однако достичь успеха было мало, его нужно было еще и удержать. После того, как в индустрию был вложен огромный капитал, налажена логистика, совершены обезопасившие продукт открытия, а огромные участки земель отданы под разведение молочного скота, было бы обидно все это потерять в случае отказа человечества от молочной продукции. Однако в ХХ веке это и начало происходить.

Дело в том, что на рубеже веков в моду вошел здоровый образ жизни. Люди начали пропагандировать сбалансированную диету, при соблюдении которой запрещалось употреблять любые продукты животного происхождения, в том числе и молоко.

В начале ХХ века молоко чаще всего производилось в антисанитарных условиях и не подвергалось пастеризации, из-за чего распространялись различные опасные болезни, в том числе туберкулез. Производители напитка, подвергающие его обработке, пытались убедить население в том, что можно употреблять только их продукт. Однако широкие массы плохо понимали процесс уничтожения вегетативных форм микроорганизмов, и, будучи напуганы рекламными плакатами о вреде непастеризованного молока, сделали вывод, что лучше и вовсе от него отказаться.

Однако все изменилось в 1912 году, когда будущей лауреат Нобелевской премии Фредерик Хопкинс объяснил, что некоторые дополнительные факторы, обнаруженные в молоке, помимо углеводов, белков и жиров, необходимы крысам для роста. Со временем это сформировало новый рацион, диеты и представление о пользе продукта.

В связи с тем, что информация о пользе молока быстро распространялась при помощи рекламных кампаний, которые не регулировались властями, напиток называли лекарством чуть ли не от всех болезней и источником долголетия. Конечно, действительность была сильно приукрашена.

Так, молоко приобрело статус «необходимое», и это несмотря на то, что тогда только в США 20% населения не переносили лактозу.

Плюсом для производителей напитка было то, что люди не знали об этом до 1965 года. До этого продукт рекламировался как-то, что должно обязательно присутствовать в рационе каждого человека.

В июне 1940 года в США была запущена первая федеральная молочная программа на базе 15 начальных школ в малообеспеченных районах Чикаго. Тогда пол-литра можно было приобрести всего за один цент, но для детей из семей, которые не могли себе такого позволить, оно поставлялось бесплатно за счет пожертвований.

В 1946 году президент Гарри Трумэн подписал Закон о национальных школьных обедах, призванный обеспечить детей питательными обедами. Всего было разработано три варианта комплексного питания, каждый из которых включал обязательный литр молока.

Когда спрос молока на рынке снизился, а предложение только возрастало, правительство США начало распространение брошюр «Молоко изменило ситуацию». На фотографиях изображена тощая, питающаяся растительным маслом крыса рядом с пухлой крысой, откормленной сливочным маслом. Авторы провели аналогию с питанием человеческих детей.

Фермеры начали вкладываться в кампании «Молоко: польза для здоровья Америки» и «Молоко полезно для тела». Несмотря на рекламу, молоко не стали покупать больше, у фермеров появился избыток продукции. Все дело в том, что людям просто надоело слушать о пользе напитка.

Тогда стала появляться реклама, которая не говорила о пользе продукта, но была очень интересной с точки зрения сюжета. Люди были заинтригованы, так как только в конце роликов узнавали, что рекламируют.

За пределами Америки не было избытка молочной продукции, однако СМИ США оставили свой след в истории. Тезисы, используемые американской пропагандой, чтобы сбыть излишки собственной молочной продукции, стали народной мудростью во многих странах. Научные открытия, финансируемые молочной индустрией, тиражировались по всему миру.

Правительство многих стран было убеждено, что даже граждане с непереносимостью лактозы обязаны употреблять молоко. С этой целью производители стали делать молоко с вкусовыми добавками и сахаром.

Безусловно, молоко считается полезным продуктом. Однако факт в том, что идея о необходимости его употребления в больших объемах основывалась не на научных исследованиях, а исключительно на экономических факторах.

Ранее ученые обнаружили новую опасность употребления молока.

Анна Морозова