Певица Юля Паршута открыла первый в Красноярске VK Fest гимном РФ

«Это большая честь петь гимн. Это уже течет по нашим венам, он уже заряжает. Я вдохновлена, у меня кровь поднимается, когда я пою гимн и все свои песни. Поэтому с огромным удовольствием — ни капли страха, ни капли сомнения», — сказала во время пресс-подхода Паршута.