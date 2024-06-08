Певица Юля Паршута открыла первый в Красноярске VK Fest гимном РФ

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. VK Fest официально впервые открылся в Красноярске исполнением российского гимна певицей Юлей Паршутой. Таким образом стартовала музыкальная часть фестиваля, проходящего на острове Татышев, передает корреспондент ТАСС.
«Это большая честь петь гимн. Это уже течет по нашим венам, он уже заряжает. Я вдохновлена, у меня кровь поднимается, когда я пою гимн и все свои песни. Поэтому с огромным удовольствием — ни капли страха, ни капли сомнения», — сказала во время пресс-подхода Паршута.
В музыкальной программе в Красноярске также выступления артистов Konfuz, Ramil, Mary Gu, Хаски, 25/17 и Баста. В зоне VK Клипов Милана Хаметова, Катя Адушкина, Дима Масленников, Никита Сударь и Юлия Гаврилина раздают желающим автографы. Кроме того, на площадке «Знание. Лекторий» проходят лекции и дискуссии экспертов в различных индустриях. Например, блогер Юля Гаврилина рассказала о самовыражении через музыку и танцы, а Катя Адушкина — о том, как стать популярным артистом и блогером.
Открытие посетили тысячи человек разных возрастов, в том числе школьники, студенты, семьи с детьми. Внимание многих привлекли живущие на острове суслики. Некоторые зверьки близко подбегали к людям.
VK Fest открыл свою программу в Уфе 1 июня. После Красноярска он пройдет в Сириусе (Сочи) и Санкт-Петербурге. VK Fest завершится 13 и 14 июля в Москве в парке «Лужники». В 2023 году фестиваль объединил 200 тыс. посетителей и 500 селебрити, попав в Книгу рекордов России как событие с самым большим количеством выступающих артистов.