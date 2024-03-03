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Певица RAYE поставила рекорд BRIT Awards после победы в шести номинациях

Английская певица Рейчел Кин, выступающая под псевдонимом RAYE, стала рекордсменом премии BRIT Awards. Это случилось после того, как артистка забрала домой награды в шести номинациях.
Источник: AFP 2023

В частности, Кин стала «Артисткой года», «Прорывом года» и «Лучшим R&B-исполнителем». Ее дебютный лонгплей My 21st Century Blues также одержал победу в главной альбомной номинации, став лучшим полноформатным релизом за год. До этого рекорд за количество трофеев за одну церемонию принадлежал Адель, Гарри Стайлсу и бритпоп-группе Blur. Каждый из этих исполнителей выигрывал четырежды за вечер.

«Группой года» стал соул-дуэт Jungle. Дуа Липа одержала победу в номинации «Лучший поп-исполнитель», в то время как металкор-коллектив Bring Me The Horizon стали «Рок-артистом года». Аналогичная награда в рэп-жанре ушла к Casisdead, триумфатором танцевальной музыки стал Кельвин Харрис. Хит Flowers Майли Сайрус, уже взявший «Грэмми», одержал победу в номинации «Международная песня года». Лучшей зарубежной артисткой стала певица SZA, а группой — супертрио boygenius.

Как сообщает NME, награды удостоилась также Кайли Миноуг: австралийской певице присудили титул «Глобальной иконы».