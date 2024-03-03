Певица RAYE поставила рекорд BRIT Awards после победы в шести номинациях

В частности, Кин стала «Артисткой года», «Прорывом года» и «Лучшим R&B-исполнителем». Ее дебютный лонгплей My 21st Century Blues также одержал победу в главной альбомной номинации, став лучшим полноформатным релизом за год. До этого рекорд за количество трофеев за одну церемонию принадлежал Адель, Гарри Стайлсу и бритпоп-группе Blur. Каждый из этих исполнителей выигрывал четырежды за вечер.