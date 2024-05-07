Певица Настасья Самбурская рассказала, что ее голос считали «слабеньким»

«Отдавали со словами “Ну да, слух и голос слабенькие”», — рассказала артистка в соцсетях, намекнув, что оценка принадлежала ее матери. По словам Самбурской, ее способности преподавательница заметила случайно, когда Настасья, «задумавшись», спела народную песню «Ой, мороз, мороз». Затем ребенка отправили на городской конкурс, где будущая звезда выступала в оранжевом платье вопреки правилам. Больше на соревнования ее не приглашали. «Но зато именно тогда я в себя поверила», — заключила исполнительница.