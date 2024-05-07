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Певица Настасья Самбурская рассказала, что ее голос считали «слабеньким»

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась, что в детстве ее вокальные таланты считались невыдающимися. При поступлении в музыкальную школу на класс аккордеона девочка «зажалась» и полгода ходила в группу с детьми, не обладающими сильным голосом.

Источник: РИА "Новости"

«Отдавали со словами “Ну да, слух и голос слабенькие”», — рассказала артистка в соцсетях, намекнув, что оценка принадлежала ее матери. По словам Самбурской, ее способности преподавательница заметила случайно, когда Настасья, «задумавшись», спела народную песню «Ой, мороз, мороз». Затем ребенка отправили на городской конкурс, где будущая звезда выступала в оранжевом платье вопреки правилам. Больше на соревнования ее не приглашали. «Но зато именно тогда я в себя поверила», — заключила исполнительница.

Самбурская выпускает музыку с 2012 года. В конце апреля состоялся релиз ее сингла «Без него». Ранее девушка пожаловалась, что ей не хватает денег на съемку клипа.