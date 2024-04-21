Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

Уточняется, что недавно продюсер раскритиковал звезду и пообещал найти ей замену в проекте «Глюкоза». По информации Mash, в райдере Натальи скоро появится пункт о том, что единственное правильное написание имени артистки — Глюк’oZa. Но Фадеев намерен возобновить проект под названием «Глюкоза».