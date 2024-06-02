Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика в «Операции “Ы”».

Источник: Агентство «Москва»

Об этом комик рассказал на программе «Ты не поверишь».

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодой звезде. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева, — прим. “Газеты.Ru”) сказала мне: “Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм”, — вспомнил знаменитость.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.