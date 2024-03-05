Петербургские ученые создали комплекс для исследований стресса и испытания препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ создали и успешно внедрили новый комплекс по исследованию стрессовых состояний и влияния новых медицинских препаратов, купирующих стресс. Сложная установка позволяет вызывать разные виды стресса у грызунов и быстро и эффективно фиксировать влияние медикаментов, сообщил ТАСС профессор кафедры радиотехнических систем Электротехнического университета ЛЭТИ Александр Красичков.
«Нами разработана мультифункциональная, модульная установка для моделирования различных форм стресса с целью испытаний лекарственных препаратов. Комплекс включает в себя бокс для грызунов, оснащенный динамиками, источником света и решеткой электрической стимуляции, а также блок управления. На данный момент разработка позволяет намного эффективнее и быстрее проводить доклиническое тестирование анксиолитических препаратов», — рассказал Красичков.
Он отметил, что перед фармакологией сейчас стоят задачи по созданию новых препаратов для купирования стресса, негативно влияющего на весь организм. Существующие препараты продолжают вызывать побочные эффекты, а прием медикаментов при хроническом стрессе ведет к резистентности организма к действующему веществу и снижению эффективности лекарств.
Разработчики лекарств из Центра экспериментальной фармакологии Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) успешно испытали установку при тестировании на грызунах нового успокоительного. Собранные с помощью комплекса данные о состоянии здоровья грызунов далее анализировались с помощью специально разработанного в ЛЭТИ программного обеспечения. Система показала, что способна генерировать все необходимые для испытаний виды стресса, что ускоряет и упрощает тестирование новых препаратов.
Специалисты ЛЭТИ добавят к уже испытанному комплексу модуль автоматической оценки поведения животных на основе искусственного интеллекта. «Встроенный искусственный интеллект, который будет отслеживать поведение крыс по видеокамерам, позволит получать более качественные данные на доклиническом этапе и значительно сэкономит время. В перспективе можно будет проводить испытания препаратов для лечения уже не стресса, а депрессии», — отметил доцент кафедры патофизиологии Института медицинского образования Центра Алмазова Андрей Карпов.
Испытанный комплекс планируют внедрить в центры доклинических исследований, в вузы и в фармкомпании. Разработка проводилась в рамках НЦМУ «Павловский центр “Интегративная физиология — медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям стрессоустойчивости”. В коллектив центра входят СПбГЭТУ “ЛЭТИ” и три учреждения РАН — Институт физиологии имени И. П. Павлова, Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова, а также Институт медико-биологических проблем.