Петербургские ученые создали комплекс для исследований стресса и испытания препаратов

Специалисты ЛЭТИ добавят к уже испытанному комплексу модуль автоматической оценки поведения животных на основе искусственного интеллекта. «Встроенный искусственный интеллект, который будет отслеживать поведение крыс по видеокамерам, позволит получать более качественные данные на доклиническом этапе и значительно сэкономит время. В перспективе можно будет проводить испытания препаратов для лечения уже не стресса, а депрессии», — отметил доцент кафедры патофизиологии Института медицинского образования Центра Алмазова Андрей Карпов.