18:43 (мск), источник: Life.ru

Петербургские ученые изобрели дрон, который найдет потерявшихся людей по крику

Петербургские ученые вместе со спасателями создали уникальный дрон, который позволит по крику находить заблудившегося в лесу человека. Новое устройство умеет распознавать голос человека и убирать шум листвы, ветра или журчания воды, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Источник: Freepik

К разработке дрона привлекли даже оперных певцов, которые помогают изобретателям постичь уникальность природы человеческого голоса и выделить его на фоне природных шумов.

«Сначала решали очень простую задачу. Человек может потеряться в лесу с телефоном в руках, тогда ему можно позвонить — мы запускаем квадрокоптер, он летает над лесом, и в это время человек говорит — слышу/не слышу. Мы его доводим до человека, когда он видит квадрокоптер, и фиксируем GPS-координаты, затем идем спасать», — рассказал директор научно-образовательного центра СПбГУ «Математическая робототехника и искусственный интеллект» Константин Амелин.

Собеседник телеканала надеется, что уже этим летом спасатели начнут использовать новые дроны для поисков потерявшихся людей.

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