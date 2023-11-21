Петербургские ученые изобрели дрон, который найдет потерявшихся людей по крику

«Сначала решали очень простую задачу. Человек может потеряться в лесу с телефоном в руках, тогда ему можно позвонить — мы запускаем квадрокоптер, он летает над лесом, и в это время человек говорит — слышу/не слышу. Мы его доводим до человека, когда он видит квадрокоптер, и фиксируем GPS-координаты, затем идем спасать», — рассказал директор научно-образовательного центра СПбГУ «Математическая робототехника и искусственный интеллект» Константин Амелин.