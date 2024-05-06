Pet Shop Boys заявили, что команда Дрейка извинилась за использование их семпла

Группа обвинила канадца в плагиате в октябре прошлого года. В новом интервью Rolling Stone музыканты уточнили, что через 15 минут после публикации заявления их менеджменту позвонили представители Дрейка и попросили прощения. Сообщалось также, что с исполнителями хочет поговорить сам Дриззи, но этого так и не случилось.
Участник Pet Shop Boys Крис Лоу заметил, что ему нравится композиция хип-хоп-звезды. Коллектив даже добавил, что, возможно, попробует в своем творчестве тот же «вокальный прием».
В апреле британцы представили сингл Dancing Star, вдохновленный жизнью артиста балета Рудольфа Нуреева.