Pet Shop Boys заявили, что команда Дрейка извинилась за использование их семпла

Группа обвинила канадца в плагиате в октябре прошлого года. В новом интервью Rolling Stone музыканты уточнили, что через 15 минут после публикации заявления их менеджменту позвонили представители Дрейка и попросили прощения. Сообщалось также, что с исполнителями хочет поговорить сам Дриззи, но этого так и не случилось.