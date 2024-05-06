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Pet Shop Boys заявили, что команда Дрейка извинилась за использование их семпла

Британский синти-поп-дуэт Pet Shop Boys рассказал, что сотрудники рэпера Дрейка «очень извинялись» за то, что артист использовал фрагмент их трека West End Girls (1984) в своей песне All the Parties (2023) без разрешения.

Источник: AP 2023

Группа обвинила канадца в плагиате в октябре прошлого года. В новом интервью Rolling Stone музыканты уточнили, что через 15 минут после публикации заявления их менеджменту позвонили представители Дрейка и попросили прощения. Сообщалось также, что с исполнителями хочет поговорить сам Дриззи, но этого так и не случилось.

Участник Pet Shop Boys Крис Лоу заметил, что ему нравится композиция хип-хоп-звезды. Коллектив даже добавил, что, возможно, попробует в своем творчестве тот же «вокальный прием».

В апреле британцы представили сингл Dancing Star, вдохновленный жизнью артиста балета Рудольфа Нуреева.