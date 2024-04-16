Пешком к здоровью. Врач назвал болезни, от которых защищает обычная ходьба

Ходьба доступна абсолютно для всех. Заниматься при этом аэробгыми нагрузками следует 5 раз в неделю не менее 40 минут за тренировку. «Никогда не отдыхайте больше одного дня, иначе тело поймет, что можно расслабиться, и на третий день вы себя уже не заставите», — отметил врач. Причем выходить на улицу надо в любую погоду — ни дождь, ни снег, ни другие проблемы не должны быть препятствием. «Идешь и идешь, сначала медленно, потом разгоняешься постепенно, потом снова медленно», — предупредил Мясников.