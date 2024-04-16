Пешком к здоровью. Врач назвал болезни, от которых защищает обычная ходьба

Ходьба доказанно улучшает здоровье и продлевает жизнь человека. Пресловутые 10000 шагов в сутки способны буквально творить чудеса.
«Это, наверное, самая физиологичная нагрузка, потому что при ходьбе мы можем регулировать темп, дыхание, пульс, и это приносит ощутимую пользу. Штанга и “железки” сокращают жизнь. Про американский футбол есть доказательства, что игроки умирают раньше. Это фактор риска. А ходьба действует иначе. Все полезно, что физиологично. Ходить — физиологично», — предупредил в эфире программы «О самом главном» доктор Александр Мясников.
Физическая неактивность приводит к 15% смертей. Причем это смерть от таких патологий, как сердечно-сосудистые патологии и онкологические заболевания. «Те системы, которые запускаются при ходьбе, дозированной аэробной нагрузке, борются с нечувствительностью тканей к инсулину, борются с воздействием канцерогенов. И сегодня физическая неактивность рассматривается как колоссальный фактор риска для практически всех болезней», — пояснил Александр Мясников.
Если при ходьбе махать руками, они не будут отекать. Причем плюс ходьбы в том, что она не требует никаких дополнительных приспособлений — надо просто встать, выйти из дома и идти по улице.
«Обычно мы говорим, что нетренированным людям в начале надо идти в таком темпе, чтобы, не задыхаясь, была возможность разговаривать с человеком, идущим рядом. Если так получается, значит, выбранный темп подходит», — пояснил Мясников.
Ходьба доступна абсолютно для всех. Заниматься при этом аэробгыми нагрузками следует 5 раз в неделю не менее 40 минут за тренировку. «Никогда не отдыхайте больше одного дня, иначе тело поймет, что можно расслабиться, и на третий день вы себя уже не заставите», — отметил врач. Причем выходить на улицу надо в любую погоду — ни дождь, ни снег, ни другие проблемы не должны быть препятствием. «Идешь и идешь, сначала медленно, потом разгоняешься постепенно, потом снова медленно», — предупредил Мясников.