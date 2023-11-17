Ученые: пещерных медведей убила вегетарианская диета

Вымершие во время последнего ледникового периода пещерные медведи (Ursus spelaeus), чьи останки сохранились в бельгийской пещере Гойе, были строгими вегетарианцами. Установившие этот факт ученые из международной группы предположили, что именно диета могла стать причиной исчезновения их вида.

Предполагается, что около 27 800 лет назад произошло значительное изменения климата, известное как максимум последнего оледенения — время максимального похолодания в течение последней ледниковой эпохи. Именно из-за него полностью погибла растительность, которой питались травоядные животные.

Для исследования ученые использовали кости десяти пещерных медведей (восьми взрослых особей и двух медвежат) и пяти бурых медведей, найденных в пещере Гойе на территории Бельгии, а также останки трех современных медведей гризли, обитавших в Канаде. Авторы статьи проанализировали соотношение изотопов в аминокислотах из останков древних медведей и общее соотношение изотопов азота и изотопов углерода.

Поскольку у травоядных более высокое содержание изотопа, чем у растений, а у хищников оно выше, чем у травоядных, анализ изотопов азота позволяет определить, к какому звену пищевой цепочки — травоядным или хищникам — относились пещерные медведи. Выяснилось, что пещерные медведи были строгими вегетарианцами.

Их трофический уровень — условная величина, указывающая на место вида в пищевой цепи, которую ученые вычисляли из соотношения изотопов азота — в среднем равен 2,0, что соответствовало уровню травоядных. Интересно, что даже у медвежат, несмотря на молочную диету, трофический уровень был травоядным. В то же время современные гризли (средний трофический уровень 2,4) являются всеядными.

Ученые отмечают, что так же как и современная большая панда, пещерный медведь был очень консервативен в своих пищевых привычках.

Несбалансированная диета вкупе с уменьшившимся количеством растительной пищи во время последнего ледникового периода в конце концов стали причиной вымирания пещерного медведя (Ursus spelaeus).

Несмотря на название «пещерный», медведи использовали пещеры только во время зимней спячки и круглый год в них не жили. По размерам медведя можно было сравнить с крупными современными представителями семейства медвежьих. Самцы в среднем весили 400−500 килограммов, рост в холке составлял примерно 1,3 метра. Для сравнения самцы одного из крупнейших подвидов бурых медведей, камчатского, весят 500−1000 килограммов.

Недавнее исследование показало, что 900 тысяч лет назад 95% населения нашей планеты едва не вымерло.

Олеся Маевская