Пес с нами: МТЮЗ выпустил спектакль по Булгакову — и победил

Может, это громко сказано, но никак не ожидаешь от Шарикова таких акробатических движений, при этом совершенно логичных в рамках данной роли. Это существо пробует быть не просто человеком, а разными типами человека. Например, музыкантом — и Максимов исполняет на гитаре блюз в стиле Леонида Федорова, а Преображенский в это время громко ворчит, что вообще-то у Булгакова была балалайка, а не электрогитара. Или он становится гангстером, выхватывающим маузер при первом же малейшем поводе. Пьяницей, который таскает домой собутыльников. Сотрудником службы «очистки» города от бездомных животных. Активным гражданином, строчащим доносы. Только вот на войну, громко заявляет Шариков, он точно не пойдет, чем вызывает всеобщую оторопь — в том числе в зрительном зале. Но все его «маски» — понятные ролевые модели, ни в одной из них он не задерживается надолго. Возможно, потому что ни одна из них не дает ему в полной мере почувствовать себя человеком.