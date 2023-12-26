Первые животноводы Русской равнины были потомками мигрантов из Европы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Палеогенетики выяснили, что так называемая фатьяновская культура возникла на территории Русской равнины и Средней Волги примерно 5,5 тыс. лет назад в результате миграций обособленной группы народов, которая проникла в этот регион из Центральной Европы и принесла животноводство на территорию европейской части современной России. Об этом сообщил Центр научных коммуникаций МФТИ.

«В соответствии с выводами ученых, миграции фатьяновцев на территорию Русской равнины преимущественно происходили во второй половине III тысячелетия до н. э. При этом низкое генетическое разнообразие этой группы дало основание предположить, что общество в ней было основано на строгих правилах, что, вероятно, было обусловлено консолидацией в связи с внедрением в инородную среду», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа российских палеогенетиков под руководством заведующего лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ Хариса Мустафина. Мустафин и его коллеги уже много лет изучают историю освоения Русской равнины и Средней Волги в бронзовый и железный века, используя методы палеогенетики для восполнения пробелов в археологической летописи.

Как отмечают исследователи, особый интерес у ученых вызывает происхождение фатьяновской культуры, которая была распространена в III тысячелетии до н.э. в бассейнах Оки, Волги и Камы. Ее представители первыми начали заниматься животноводством на территории лесной полосы Русской равнины, а также при этом они считаются близкими родственниками первых протоевропейских народов Европы, которые относятся к культуре шнуровой керамики.

Генетическая история Русской равнины

В начале этого года ученые извлекли обрывки ДНК из останков и расшифровали геномы 25 представителей фатьяновской культуры, чьи останки были захоронены в четырех могильниках в Ярославской области и в других регионах на севере современной России. Ученые воспользовались этими данными для обнаружения возможной прародины первых скотоводов Русской равнины и раскрытия маршрутов их миграций.

Для этого исследователи сравнили структуру геномов фатьяновцев, а также других древних народов бронзового века, живших в то же время на территории Европы. В их число вошли представители культуры шнуровой керамики, жившие на территории Восточной и Центральной Европы, а также народы абашевской культуры, населявшие регионы к востоку и югу от фатьяновцев.

Сравнение структуры их митохондриальной ДНК и Y-хромосомы, передающейся по отцовской линии, указало на то, что первые представители фатьяновской культуры проникли на территорию Русской равнины 5,5 тыс. лет назад или чуть позже. Их предками являлась обособленная группа народов, принадлежавшая к культуре шнуровой керамики и обитавшая в Центральной Европе. После их миграции на восток они жили в изоляции от других народов Средней Волги и Русской равнины.

Как отмечают ученые, подобный изоляционизм не был характерен для их восточных соседей-абашевцев. Структура их геномов указывает на то, что эта группа древних народов, наоборот, была предположительно сформирована из нескольких общностей древних людей, которые имели разное происхождение, в том числе и с западного, и с восточного направления. Понимание этого, как надеются исследователи, поможет археологам и антропологам при дальнейшем изучении наследия народов, населявших европейскую часть России в бронзовом веке.