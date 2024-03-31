Первооткрыватель межзвездной кометы из Крыма открыл свой 80-й астероид

По его словам, с начала 2024 года им открыто уже девять околоземных астероидов. Один из них потенциально опасный для Земли диаметром около 200 м. Еще по двум астероидам, в том числе и по открытому в воскресенье, он ждет выхода циркуляра из Гарварда, где находится Центр малых планет. 2023 год стал рекордным для Борисова, когда он открыл 53 астероида. Основное внимание он уделяет отслеживанию комет. Всего на счету астронома-любителя открытие 12 комет. Последнюю он открыл осенью 2023 года. Открытия осуществляет на телескопах собственной конструкции.