Первая белорусская космонавтка полетит на МКС. Все о Марине Василевской

«Но потом подумала: а почему бы и нет? Такой шанс бывает раз в жизни, глупо отказываться. И я решила пробовать и делать все, что от меня требуется. Как раз думала о планах на жизнь и понимала, что хочу двигаться дальше и выше. Выше оказался только космос», — рассказала Василевская.