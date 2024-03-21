Первая белорусская космонавтка полетит на МКС. Все о Марине Василевской

Белоруска Марина Василевская полетит на МКС с россиянином и американкой. Она станет первой белоруской-космонавтом, а также первым космонавтом в суверенной истории своей страны. Корабль «Союз МС-25» отправится к Международной космической станции (МКС) 21 марта 2024 года.
РБК Life выяснил, как стюардесса стала космонавтом, и собрал информацию о предстоящем полете.
Что за миссия
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» намечен на 16:21 мск. Корабль доставит на МКС экипаж 21-й экспедиции посещения.
В состав экипажа входят космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, белорусская участница космического полета Марина Василевская и бортинженер, астронавт NASA Трейси Дайсон. Дублером Новицкого выступает космонавт Иван Вагнер, а Василевской — ее соотечественница Анастасия Ленкова.
В рамках миссии корабля запланировано семь экспериментов, включая пять научно-исследовательских и еще два образовательных, сообщил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Белоруссии Иван Буча.
«На текущий момент в нее входит семь экспериментов. Из них пять научно-исследовательских и два образовательных. Со стороны Беларуси принимают участие четыре научные организации. Это будут эксперименты в области медицины, биологии, физиологии, дистанционного зондирования Земли. Кстати, на МКС находится фото- и видеоаппаратура для исследования земной поверхности с использованием белорусских разработок, которая также будет использоваться в одном из экспериментов», — рассказал Буча.
После двухнедельной экспедиции на станции Новицкий и Василевская вернутся 2 апреля на «Союзе МС-24» с астронавткой NASA Лорал О’Харой. Миссия американки Дайсон продолжится до сентября, после чего она вернется на Землю вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Кто такая Марина Василевская
Марина Василевская родилась в Минске в 1990 году. Она работает бортпроводником-инструктором в белорусской авиакомпании «Белавиа» последние шесть лет. Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer.
До работы бортпроводником Василевская 15 лет профессионально занималась бальными танцами. В свободное время занимается дизайном интерьеров, аэробикой, игрой в бадминтон и теннис. Увлекается садоводством: выращивает овощи и зелень.
«А почему бы и нет?»
Отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию стартовал летом 2022 года. В декабре 2022 года Владимир Путин анонсировал отправку белорусского космонавта на МКС, о чем стало известно по итогам его переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Полет планировался осенью 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС», однако затем его отложили на полгода — до весны 2024 года.
Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков позднее сообщил, что подготовка белорусского космонавта в России должна завершиться в сентябре 2023 года, а первым белорусским космонавтом «должна быть девушка».
Свои заявки на полет в Белоруссии подали более 3 тыс. человек. Критерии отбора кандидатов были жесткие: возраст — 25−40 лет, высшее образование по направлениям «физика», «химия», «биология», «математика», «ракетокосмическая техника». Обязательным условием было также знание английского языка.
Среди трех тысяч претенденток выбрали лишь шесть девушек. Годными к полету признали Марину Василевскую и Викторию Фидрус — бортпроводниц авиакомпании «Белавиа», судебного эксперта из Брестской области Дарью Михнюк, акушера-гинеколога из Барановичей Ольгу Герасимову, детского хирурга Анастасию Ленкову и младшего научного сотрудника Института физико-органической химии НАН Белоруссии Ольгу Мастицкую. Шесть финалисток прибыли в подмосковный Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
В итоге Василевскую вместе с Анастасией Ленковой назвали кандидатами на космический полет. Как признавалась Марина, сначала она подумала, что ее разыгрывают.
«Но потом подумала: а почему бы и нет? Такой шанс бывает раз в жизни, глупо отказываться. И я решила пробовать и делать все, что от меня требуется. Как раз думала о планах на жизнь и понимала, что хочу двигаться дальше и выше. Выше оказался только космос», — рассказала Василевская.
За процессом подготовки неустанно следили белорусские СМИ. В общении с журналистами Василевская отметила слаженную работу команды. «Работаем слаженно, экипаж очень опытный. Чувствуем силу и поддержку и полностью доверяем командиру».
Перед полетом дочери в космос ее отец Виталий Василевский рассказал, что она всегда мечтала «взлететь выше неба».
«У нее была мечта — взлететь выше неба. Мы с нетерпением будем ждать нашу дочь, скучать по ней. Уверен, что все пройдет хорошо. Я стараюсь поддерживать ее всей душой и сердцем. И мы очень гордимся, что нашей дочери выпала такая честь — участвовать в полете в космос и представлять нашу Беларусь», — отметил Василевский.
Мама будущей космонавтки тоже с волнением наблюдала за подготовкой дочери к полету. Именно ей девушка обещает позвонить первой после возвращения на Землю.