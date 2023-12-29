Персонаж Disney Микки-Маус станет общественным достоянием. Что это значит

Персонаж Микки-Маус из мультфильмов The Walt Disney и один из символов компании станет общественным достоянием с 1 января 2024 года. Об этом сообщает газета The Times.

Присвоение подобного статуса означает, что с этого дня режиссеры, сценаристы и художники по всему миру смогут бесплатно использовать образ популярного мультипликационного персонажа. Но издание уточняет, что это будет касаться только самой первой версии персонажа, показанной в черно-белой короткометражной анимационной картине «Пароходик Вилли» 18 ноября 1928 года.

Согласно американскому закону об авторских правах, который неоднократно изменялся под давлением Disney и получил даже прозвище «Закон о защите Микки-Мауса», монополия на персонажа может сохраняться в течение 95 лет. Но в этом году срок действия истекает.

Неделей ранее директор Центра по изучению общественного домена при Университете Дюка Дженнифер Дженкинс в разговоре с изданием Variety назвала это «большим событием» для индустрии. «Все копирайт-сообщество ожидало его с огромным воодушевлением, и наконец-то это свершилось», — сказала она.

В 1932 году сооснователь компании Walt Disney Productions Уолт Дисней получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а именно за создание Микки-Мауса. У персонажа даже есть именная звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

До 1947 года Уолт Дисней лично озвучивал Микки-Мауса, но из-за хронического кашля от курения был вынужден уступить место Джимми Макдональду. С 1977 по 2009 год Микки-Мауса озвучивал Уэйн Оллвайн. Последние 14 лет официальным голосом Микки-Мауса является Брет Иван.