Пэрис Хилтон рассказала, что запретит использовать своим детям

«Я постараюсь сделать так, чтобы у них не было телефона какое-то время. Некоторым детям дают телефоны в слишком раннем возрасте, а в Интернете так много (опасных) вещей. Я бы не хотела, чтобы мои дети с ними столкнулись. Никогда не думала, что скажу это, но я собираюсь быть строгой мамой», — заявила Пэрис Хилтон.