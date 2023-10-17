​Передаётся по наследству. Учёные нашли в мозге зоны счастья

Наука давно задаётся вопросом, что делает человека счастливым и от чего это ощущение зависит. Шотландские биологи утверждают, что обнаружили связь между активностью в некоторых областях мозга и уровнем счастья людей. Исследование опубликовано в журнале ScientificReports.

Там же, где находится «система вознаграждения»

«Счастье — это основное положительное эмоциональное состояние Есть свидетельства того, что у человека, как правило, существует базовый уровень счастья, который остаётся относительно стабильным с течением времени даже после крупных позитивных или негативных жизненных событий, таких как выигрыш в лотерею или несчастный случай, жертвой которого становится человек», — пишут в своей статье учёные Университета Глазго.

Они провели масштабный эксперимент, используя данные Британского Биобанка — крупнейшего хранилища биологически важной информации с открытым доступом. В нём содержатся генетические и фенотипические характеристики почти 500 тысяч человек со всей Великобритании.

Исследование охватило более 222 тысяч испытуемых в возрасте от 9 до 83 лет. С интервалом в 5 лет они отвечали на вопрос «Насколько вы в целом счастливы?». Учёные проанализировали их образцы слюны и результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Слюна была нужна для проведения ДНК-типирования. Оно позволяет выявлять и оценивать индивидуальные особенности каждого организма, устанавливать между ними сход­ст­ва или раз­ли­чия, в том числе сте­пе­нь их род­ст­ва.

В результате выяснилось, что ощущение счастья конкретного человека связано с активностью в определённых зонах его головного мозга — в области ventral pallidum (вентральном бледном мозге) и прилежащем к ней ядре. Именно они являются основными центрами «системы вознаграждения» — комплекса структур нервной системы, которые снабжают нас чувством удовольствия и положительными эмоциями в ответ на успешно совершённое действие или удачно принятое решение.

Где же находится эта область, определяющая человеческое счастье? Она входит в состав базальных ядер — скоплений нейронов, расположенных в основании больших полушарий мозга, преимущественно в лобных долях. Эта структура отвечает за регуляцию двигательных и вегетативных функций, обеспечивает автоматизм нашего поведения.

Кроме того, шотландские биологи установили: процессы, которые лежат в основе активности этих областей мозга, наследуются генетически. Иначе говоря, счастье может передаваться через ДНК.

Однако такая наследственность проявляется избирательно. Учёные обнаружили, что менее склонны наследовать предрасположенность к счастью выходцы из Азии, Африки и Испании.

Счастье можно «прокачать»

Любопытно, что несколько лет назад похожее исследование проводили учёные из Киотского университета (Япония). И получили другой результат. Их «зона счастья» находилась в правом предклинье — участке теменной доли головного мозга, расположенном на поверхности соответствующего полушария.

Японцы искали связь между отдельными составляющими счастья и структурой мозга по данным МРТ. В экспериментах принял участие 51 доброволец, средний возраст — 22,5 года. Участникам просканировали мозг, а затем попросили ответить на ряд вопросов: насколько счастливыми они себя чувствуют в целом, насколько сильные эмоции обычно испытывают, довольны ли своей жизнью?

В итоге было установлено, что испытуемые, набравшие максимальное количество баллов по «шкале счастья», имеют наибольший объём серого вещества в том самом правом предклинье. Его увеличенный размер наблюдается у тех, кто способен к сильным позитивным переживаниям, а также у тех, кто смог найти цель и смысл в своей жизни.

Вообще-то считается, что правое предклинье отвечает за обработку сенсорной информации, самосознание и память. И, как отметили в своей работе учёные, объём серого вещества в нём можно повысить в результате медитации (не будем забывать, что они японцы). А значит, можно научиться чувствовать себя счастливым.

Что же касается разницы в результатах исследований (две научные группы нашли разные «зоны счастья»), это, пожалуй, говорит о том, что мозг по-прежнему остаётся великой загадкой для учёных. А, может быть, и о том, что человеческое счастье — понятие многогранное.