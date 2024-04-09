Перечислены пять шагов для уверенности в себе

По словам Макаренко, недостатки нужно принять и научиться работать над ними. Есть качества, развитие которых не требует много времени, — к примеру, ораторское искусство. Однако с врожденными чертами характера и темперамента лучше всего смириться и научиться действовать с учетом своих способностей. Так, если среди недостатков есть медлительность, следует приучить себя собираться на важные встречи заранее.