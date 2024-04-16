Пенсионер за сутки выпил в 120 пабах и установил новый мировой рекорд

Днем в пятницу, 12 апреля, Кларксон зашел в последний, 120-й по счету, паб при отеле Sussex, расположенный менее чем в километре от точки, где он начал свой путь. Когда рекорд был официально зарегистрирован, Кларксон смог, наконец, расслабиться, и заказал себе пинту пива.