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Пенсионер за сутки выпил в 120 пабах и установил новый мировой рекорд

За 24 часа мужчина влил в себя около 20 литров различных напитков.

Источник: Книга рекордов Гиннесса

69-летний британец Дэвид Кларксон, вот уже более 40 лет живущий в Австралии, побил рекорд из Книги рекордов Гиннесса, в течение суток посетив 120 сиднейских баров и пабов. Предыдущий подобный рекорд принадлежал австралийцам Гарри Куросу и Джейку Лоутертону, которые за 24 часа выпили в 99 питейных заведениях.

Кларксон — бухгалтер на пенсии, поэтому он подошел к делу профессионально, сведя всю информацию о пабах Сиднея в единую таблицу и подробно разработав маршрут.

Днем в пятницу, 12 апреля, Кларксон зашел в последний, 120-й по счету, паб при отеле Sussex, расположенный менее чем в километре от точки, где он начал свой путь. Когда рекорд был официально зарегистрирован, Кларксон смог, наконец, расслабиться, и заказал себе пинту пива.