Пенсионер за сутки выпил в 120 пабах и установил новый мировой рекорд

69-летний британец Дэвид Кларксон, вот уже более 40 лет живущий в Австралии, побил рекорд из Книги рекордов Гиннесса, в течение суток посетив 120 сиднейских баров и пабов. Предыдущий подобный рекорд принадлежал австралийцам Гарри Куросу и Джейку Лоутертону, которые за 24 часа выпили в 99 питейных заведениях.
Кларксон — бухгалтер на пенсии, поэтому он подошел к делу профессионально, сведя всю информацию о пабах Сиднея в единую таблицу и подробно разработав маршрут.
Днем в пятницу, 12 апреля, Кларксон зашел в последний, 120-й по счету, паб при отеле Sussex, расположенный менее чем в километре от точки, где он начал свой путь. Когда рекорд был официально зарегистрирован, Кларксон смог, наконец, расслабиться, и заказал себе пинту пива.