Пельмени в чайнике и глажка без утюга: лайфхаки из «общаги»

Международный день студентов — праздник, который отмечается ежегодно 17 ноября во всем мире. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, в память чешских студентов — героев Сопротивления. Тогда дата была связана с трагическими событиями, однако сейчас этот день ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем.

«Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать» — говорили и говорят многие студенты. С этим высказыванием могут согласиться не все, но такой девиз точно поддержат те, кто живет и жил в общежитии. Поэтому сегодня вспоминаем, как студенты упрощали себе жизнь и что может помочь первокурсникам.

Зимний холодильник

В общежитиях обычно либо в холодильнике нет места, либо вообще отсутствует этот бытовой прибор. В холодные времена года можно обойтись без этого устройства, так как на улице преобладают температуры, близкие к нулю или минусовые.

Чтобы сделать свой холодильник в общежитии, надо взять прочные пакеты или авоську, положить туда продукты, а затем вывесить их за окно и плотно закрепить ручки (желательно воспользоваться веревкой, чтобы все осталось на своем месте).

Варка без плиты и кастрюли

Если нет возможности использовать плиту и кастрюлю для варки, можно использовать обычный электрический чайник. «Мы как-то варили яйца в чайнике. Есть хотелось, а кухня уже была закрыта», — рассказывает одна из студенток педагогического колледжа Твери.

Помимо яиц учащиеся варят в чайнике пельмени, вареники и лапшу.

Если нет продуктов, поможет товарищ

В Костромском торгово-экономическом колледже один из студентов поделился таким лайфхаком: когда нет времени или денег, чтобы сходить за продуктами, можно одолжить их у соседей и друзей.

Так, парень ходил по комнатам и у кого-то брал одну морковку, у кого-то сто граммов макарон, у кого-то лук. Таким образом ему удавалось насобирать себе на обед или ужин.

Также если чего-то не хватает в комнате или пригодилась какая-то вещь (например, фен, ложка, кружка, половник и так далее), можно спросить у кого-нибудь, кто живет в общежитии. Велика вероятность, что у кого-то найдется нужный предмет.

Глажка без утюга

Если утюг сломан или утерян, можно воспользоваться кастрюлей с кипятком. Только посудину изначально нужно хорошо вымыть с внешней стороны и проверить чистоту дна.

Далее требуется расстелить на ровной поверхности одеяло или любую ткань, сверху положить вещь для глажки и поставить сверху кастрюлю с крутым кипятком. Как только одна часть ткани разгладится, можно перемещать посудину на другой участок.

Вещи, не требующие глажки

Если нет времени или желания гладить, то можно покупать вещи, которые не мнутся. «Чаще я ношу вещи, которые не нужно гладить: толстовки, майки, рубашки объемные», — поделилась одна из студенток Нижегородского педагогического института.

Если все же надо разгладить вещь, то достаточно ее намочить, встряхнуть и повесить сушиться на вешалку. Ткань разгладится под собственной тяжестью.

Всегда чистая посуда

Студенты, живущие в общежитии, могут не мыть посуду, так как они придумали лайфхак, который позволяет оставаться тарелкам всегда чистыми. Для этого понадобится пищевая пленка.

Нужно отрезать от нее кусок по размеру посуды, положить сверху, а затем уже можно приступать к приему пищи. После этого с тарелки следует аккуратно снять пленку и выбросить в мусорку.

Анна Морозова