Пельмени в чайнике и глажка без утюга: лайфхаки из «общаги»
Вспоминаем былые времена.
Вспоминаем былые времена.
Международный день студентов — праздник, который отмечается ежегодно 17 ноября во всем мире. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, в память чешских студентов — героев Сопротивления. Тогда дата была связана с трагическими событиями, однако сейчас этот день ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем.
«Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать» — говорили и говорят многие студенты. С этим высказыванием могут согласиться не все, но такой девиз точно поддержат те, кто живет и жил в общежитии. Поэтому сегодня вспоминаем, как студенты упрощали себе жизнь и что может помочь первокурсникам.
В общежитиях обычно либо в холодильнике нет места, либо вообще отсутствует этот бытовой прибор. В холодные времена года можно обойтись без этого устройства, так как на улице преобладают температуры, близкие к нулю или минусовые.
Чтобы сделать свой холодильник в общежитии, надо взять прочные пакеты или авоську, положить туда продукты, а затем вывесить их за окно и плотно закрепить ручки (желательно воспользоваться веревкой, чтобы все осталось на своем месте).
Если нет возможности использовать плиту и кастрюлю для варки, можно использовать обычный электрический чайник. «Мы как-то варили яйца в чайнике. Есть хотелось, а кухня уже была закрыта», — рассказывает одна из студенток педагогического колледжа Твери.
Помимо яиц учащиеся варят в чайнике пельмени, вареники и лапшу.
В Костромском торгово-экономическом колледже один из студентов поделился таким лайфхаком: когда нет времени или денег, чтобы сходить за продуктами, можно одолжить их у соседей и друзей.
Так, парень ходил по комнатам и у кого-то брал одну морковку, у кого-то сто граммов макарон, у кого-то лук. Таким образом ему удавалось насобирать себе на обед или ужин.
Также если чего-то не хватает в комнате или пригодилась какая-то вещь (например, фен, ложка, кружка, половник и так далее), можно спросить у кого-нибудь, кто живет в общежитии. Велика вероятность, что у кого-то найдется нужный предмет.
Если утюг сломан или утерян, можно воспользоваться кастрюлей с кипятком. Только посудину изначально нужно хорошо вымыть с внешней стороны и проверить чистоту дна.
Далее требуется расстелить на ровной поверхности одеяло или любую ткань, сверху положить вещь для глажки и поставить сверху кастрюлю с крутым кипятком. Как только одна часть ткани разгладится, можно перемещать посудину на другой участок.
Если нет времени или желания гладить, то можно покупать вещи, которые не мнутся. «Чаще я ношу вещи, которые не нужно гладить: толстовки, майки, рубашки объемные», — поделилась одна из студенток Нижегородского педагогического института.
Если все же надо разгладить вещь, то достаточно ее намочить, встряхнуть и повесить сушиться на вешалку. Ткань разгладится под собственной тяжестью.
Студенты, живущие в общежитии, могут не мыть посуду, так как они придумали лайфхак, который позволяет оставаться тарелкам всегда чистыми. Для этого понадобится пищевая пленка.
Нужно отрезать от нее кусок по размеру посуды, положить сверху, а затем уже можно приступать к приему пищи. После этого с тарелки следует аккуратно снять пленку и выбросить в мусорку.
Анна Морозова