Пелагеин день. Что можно и что нельзя делать 17 мая 2024 года

17 мая 2024 года православные вспоминают Пелагею Тарсийскую, в народе она имела звание заступница. К ней в древности обращались все невинно обиженные. В народе праздник также называют Днем баклушников, поскольку в этот день раньше было принято заготавливать древесину под баклуши — деревянные ложки.
Кто такая Пелагия Тарсийская?
Пелагия жила в III веке в городе Тарсе (территория современной Турции). Она воспитывалась в знатной языческой семье, но, услышав от знакомых христиан проповедь об Иисусе Христе, уверовала в Бога и решила на всю жизнь сохранить невинность. Сын императора Диоклетиана решил жениться на ней, прослышав про ее красоту и добрый нрав.
Мать девушки была очень рада, однако Пелагия не собиралась выходить замуж. Осенив себя крестным знамением, она без боязни отвечала сватам: «Я уже обручилась с Сыном Божиим, Царем Бессмертным».
Узнав о решении девушки, царский сын пришел в ярость. Тем временем девушка сказала матери, что хочет посетить свою кормилицу, которую давно не видела. На самом деле она хотела сбежать из дома, чтобы найти христианского епископа Клинона, о месте тайного убежища которого она слышала от некоторых христиан. Мать не разрешила девушке уезжать.
В ту же ночь Пелагии явился Господь в образе епископа Клинона. Девушка стала вновь упрашивать маму отпустить ее к кормилице, в этот раз ей удалось. Во время дороги один из слуг увидел сходящего с горы мужчину, это был епископ Клинон. Пелагия остановила колесницу и направилась к нему. Припав к ногам епископа, Пелагия с мольбой попросила епископа крестить ее. И тут пред ними из земли пробился источник воды. Епископ покрестил Пелагию и причастил ее.
Когда девушка, наконец, приехала к кормилице, та сразу после встречи заметила, что Пелагия изменилась: если раньше девушка была горделива, то теперь же стала смиренна и кротка, также она теперь постилась. Поняв, что Пелагия приняла христианскую веру, она попросила ее покинуть дом, боясь, что царский сын обрушит свою месть и на семью кормилицы.
Она хотела скрыться от гнева матери, но когда узнала, что матери плохо, решила вернуться домой. Сын царя от горя умер. Мать Пелагии сама связала дочь и привела ее к царю. Но Диоклетиан стал замышлять самому жениться на ней. Когда она отказала, ее пытали и предали смерти. Епископу Клинону было откровение от Бога о кончине Пелагии и о месте, где находились кости. Он забрал и отнес их на самый высокий холм той горы и положил камень. Уже во время царствования императора Константина епископ воздвиг церковь над мощами Пелагии.
Что можно делать 17 мая 2024 года?
- Раньше было принято дарить друг другу подарки. В основном расписные ложки
- Нужно помочь всем нуждающимся, подать милостыню на улице или накормить голодающих
- Вечер принято проводить в узком кругу близких людей
- Нужно быть осторожнее с огнем, а также колющими и режущими предметами
Что нельзя делать 17 мая 2024 года?
- Запрещено стричь ногти
- Нельзя сплетничать
- Нельзя ругаться и грубить окружающим