Пелагеин день. Что можно и что нельзя делать 17 мая 2024 года

Она хотела скрыться от гнева матери, но когда узнала, что матери плохо, решила вернуться домой. Сын царя от горя умер. Мать Пелагии сама связала дочь и привела ее к царю. Но Диоклетиан стал замышлять самому жениться на ней. Когда она отказала, ее пытали и предали смерти. Епископу Клинону было откровение от Бога о кончине Пелагии и о месте, где находились кости. Он забрал и отнес их на самый высокий холм той горы и положил камень. Уже во время царствования императора Константина епископ воздвиг церковь над мощами Пелагии.