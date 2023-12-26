Пекарь приготовил самый дорогой пряничный домик
Его изготовили для мужчины, который решил сделать предложение девушке.
Его изготовили для мужчины, который решил сделать предложение девушке.
Английский пекарь Дебби Уингем создала пряничный домик, стоимостью 6,1 миллиона фунтов стерлингов (почти семь миллионов евро). Для «постройки» такого домика было использовано 15 килограммов муки и 17 килограммов сахара, пишет Daily Mail.
Дизайнер и художник потратили две недели, чтобы создать домик в стиле культового магазина Dolce and Gabbana в Испании. Внутри изделия на вешалках висит одежда из съедобной рисовой бумаги с замысловатым рисунком. Также было решено добавить розовый бриллиант стоимостью три миллиона фунтов стерлингов (три с половиной миллиона евро) и еще три таких же, но поменьше, цена каждого из которых составляет 1 миллион фунтов стерлинга (чуть больше миллиона евро).
Для оформления дома также было использовано имбирное печенье, а для украшения — сахарная пудра, шоколад, посыпка и помадка. Творения практически достигает метра в высоту и имеет 75 сантиметров в ширину.
Все это было сделано по заказу мужчины, который хотел сделать предложение руки и сердца своей девушке.
Сейчас пара разрабатывает кольцо и серьги в тон с использованием бриллиантов и планирует устроить вечеринку по случаю помолвки в канун Нового года, чтобы показать кольцо.
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Анна Морозова