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02:37 (мск), источник: Мослента

Педиатр дала советы по проведению новогодних каникул с пользой для ребенка

Советы по проведению новогодних каникул с пользой для ребенка дала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, Нисо Одинаева. Она призвала сильно не менять распорядок его дня в период длинных выходных.

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Источник: Freepik

Для детей большое значение имеют стабильность и четкие правила. Разумеется, режим в дни отдыха может быть не таким строгим, как на буднях: вставать и ложиться можно чуть позже. Однако важно поддерживать примерно одинаковое время подъема и отхода ко сну. Это необходимо для того, чтобы у подростков не менялись местами день и ночь. Маленьким детям необходим также и дневной сон.

Врач объяснила: чем более похожим на обычный день будет день праздничный, тем более безболезненным окажется возвращение к нужному графику после каникул. А чтобы войти в привычный ритм жизни было проще, нужно за несколько дней до конца праздников начать постепенно сдвигать режим к будничному.

Важно следить за питанием ребенка, продолжила Одинаева. На Новый год детям дарят много сладостей, и они не должны стать основой рациона даже на это время. По-прежнему важное значение имеют завтрак, обед, полдник и ужин: и желательно в приблизительно одинаковое время каждый день.

«Помните о том, что избыток жирной и высококалорийной пищи может вызвать нарушения пищеварения, а обилие шоколада и мандаринов — спровоцировать аллергическую реакцию», — отметила доктор.

Ранее педиатр составила топ опасных для детей подарков.

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