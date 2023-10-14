Педагог рассказала, что делать, если у ребенка проблемы с пониманием прочитанного

«Подбирайте текст по возрасту и возможностям ребенка. В случае с начинающим читателем лучше брать тексты, которые не содержат длинных предложений, сложных слов, сложносочиненных конструкций, требующих серьезной умственной работы по пониманию грамматики. Например, в словосочетаниях “мальчик спасен девочкой” или “девочка спасена мальчиком” ребенку разобраться непросто, хоть они и состоят из трех слов», — пояснила специалист.

Величенкова посоветовала останавливаться на непонятных словах, спрашивать у ребенка их значение, просить подобрать синонимы. Также, по словам доцента, выбирать адаптированные тексты, напечатанные крупным рубленным шрифтом с полуторным интервалом. Важное значение в понимании могут сыграть картинки.

«Картинки нужны, чтобы маленький читатель, который испытывает технические сложности, все-таки понимал, о чем речь. При этом иллюстрация должна не просто фиксировать внимание на объекте и быть яркой, а содержать значимые признаки предмета — так закрепляется связь между зрительным образом и словом», — подчеркнула педагог.

Помочь в более осознанном чтении могут графические романы.

«Используйте комиксы или креолизованные тексты, где часть написана, а часть нарисована, например, в предложение вставлена картинка, и она подсказывает ребенку, как прочитать и понять предложение», — подсказала Величенкова.

Для более взрослых детей, по словам доцента, работает чтение с карандашом. Прочитывая абзац, ребенок должен выделить ключевое слово, которое ему нужно запомнить.

«Прием с карандашом поможет ребенку контролировать процесс чтения. Опираясь на выделенные слова, школьник сможет проще восстановить в памяти то, что только что прочитал, и пересказать это», — заключила педагог.