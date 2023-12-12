06:39 (мск), источник: Life.ru

Педагог раскрыла причины нелюбви россиян к английскому языку

Россияне продолжают с неохотой изучать английский язык, так как считают его ненужным из-за низкого уровня международной коммуникации и редкого общения с носителями. По словам педагога Марины Евстратовой, немалую роль играет и нехватка мотивации. Об этом она заявила «Газете.ru».

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Источник: РИА "Новости"

Чуть лучше ситуация обстоит в регионах с развитым туризмом или обилием международных компаний, отметила глава тренингового центра для преподавателей Skyeng. Там знание английского зачастую необходимо для осуществления профессиональной деятельности. В остальных же областях изучение языка становится простым хобби, которое не носит массовый характер. За помощью часто идут к репетиторам, но качество такого обучения нередко оставляет желать лучшего, отметила педагог.

«Нужно постоянное живое общение, потребление контента на иностранном языке, практика в реальных коммуникативных задачах. А низкий уровень международной коммуникации как раз приводит к тому, что для обычного репетитора поддерживать язык долгосрочно становится задачей не просто сложной, а крайне время- и ресурсозатратной», — подчеркнула Евстратова.

А ранее в Госдуме призвали вернуть в школы уроки труда. По мнению парламентариев, такие занятия позволят качественнее реализовывать воспитательную функцию.

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