Педагог раскрыла причины нелюбви россиян к английскому языку

Чуть лучше ситуация обстоит в регионах с развитым туризмом или обилием международных компаний, отметила глава тренингового центра для преподавателей Skyeng. Там знание английского зачастую необходимо для осуществления профессиональной деятельности. В остальных же областях изучение языка становится простым хобби, которое не носит массовый характер. За помощью часто идут к репетиторам, но качество такого обучения нередко оставляет желать лучшего, отметила педагог.

«Нужно постоянное живое общение, потребление контента на иностранном языке, практика в реальных коммуникативных задачах. А низкий уровень международной коммуникации как раз приводит к тому, что для обычного репетитора поддерживать язык долгосрочно становится задачей не просто сложной, а крайне время- и ресурсозатратной», — подчеркнула Евстратова.