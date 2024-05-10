Печенье и фастфуд ухудшают качество волос, установили ученые

Ученые из Кембриджского университета привлекли к участию в исследовании около 115 тысяч здоровых взрослых американских мужчин и женщин. После получения информации о рационе питания участников начался период наблюдения, длившийся в течение 30 лет. По его истечении исследователи обнаружили, что у злоупотребляющих готовыми блюдами, мороженым, чипсами, печеньем, фастфудом и соусами был более высокий риск преждевременного ухода их жизни.