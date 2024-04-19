Пчеловод рассказал, можно ли отличить поддельный мед в домашних условиях

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самым полезным для здоровья считается липовый мед, он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. На втором месте по пользе находится акациевый мед, продолжила врач. По ее словам, в нем содержится наименьшее количество сахара, поэтому такой мед не так вреден для людей со склонностью к повышению глюкозы в крови.