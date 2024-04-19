Пчеловод рассказал, можно ли отличить поддельный мед в домашних условиях

По его словам, текущий уровень развития химической промышленности позволяет подделать запах, вкус, сладость, цвет и консистенцию продукта. Он уточнил, что такой мед не принесет пользы, а в некоторых случаях — может нанести вред здоровью.
«Сейчас начинается сезон, в более южных регионах он уже начался в феврале. И до сентября-октября пчеловод, не разгибаясь, трудится на пасеке, чтобы получить урожай и пчелок сохранить. При этом не всегда пчеловод может продать свой натуральный мед, потому что наши торговые сети завалены фальсификатом», — отметил Капунин.
Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самым полезным для здоровья считается липовый мед, он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. На втором месте по пользе находится акациевый мед, продолжила врач. По ее словам, в нем содержится наименьшее количество сахара, поэтому такой мед не так вреден для людей со склонностью к повышению глюкозы в крови.