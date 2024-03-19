Павел Капельник. Что можно и что нельзя делать 20 марта 2024 года

20 марта 2024 года — третий день Великого поста, читается Великий канон святого Андрея Критского. Строгий пост. Также верующими вспоминается преподобный Павел Препростый. На Руси верили, что в этот день начиналась настоящая теплая солнечная весна, которая, впрочем, еще могла удивить холодами.
Кто такой Павел Препростый?
Павел жил в
Но в итоге он отправился в пустыню к святому Антонию Египетскому (Великому). Тот не верил, что пожилой мужчина будет способен смириться и принимать сложную отшельническую жизнь. Но Павел три дня стоял у кельи Антония без воды и еды. Тогда Антоний решил испытать мужчину — заставлял его держать пост, петь псалмы и молиться всю ночь. Лишь когда тот выдержал череду испытаний со смирением, святой позволил ему остаться.
За усердные молитвы Павел Препростый спустя год был наделен прозорливостью и властью изгонять из людей бесов. Один раз Антоний отправил к нему бесноватого юношу. Несколько раз он пытался изгнать нечистую силу, а когда не получилось, вышел в раскаленную от солнца пустыню, стал на камень и воззвал к Иисусу: «Я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если Ты не изгонишь духа из этого человека и не освободишь его!». Тогда бес покинул тело юноши, превратился в огромного змея и устремился в Красное море.
Что можно делать 20 марта 2024 года?
Отличный день, чтобы пройти диспансеризацию и убедиться, что со здоровьем все в порядке.
Нужно пообщаться с родными и друзьями.
Нужно быть внимательным к сновидениям — они могут сбыться.
Нужно помогать тем, кто просит помощи.
Что нельзя делать 20 марта 2024 года?
Нельзя грустить, нужно стараться мыслить позитивно, бороться с хандрой и не унывать.
Нельзя думать о плохом.
Нельзя выяснять отношения.
Нельзя пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.