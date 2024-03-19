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Павел Капельник. Что можно и что нельзя делать 20 марта 2024 года

20 марта 2024 года, в третий день Великого поста, продолжаются строгие ограничения в еде. Также вспоминается преподобный Павел Препростый.

Источник: Аргументы и факты

20 марта 2024 года — третий день Великого поста, читается Великий канон святого Андрея Критского. Строгий пост. Также верующими вспоминается преподобный Павел Препростый. На Руси верили, что в этот день начиналась настоящая теплая солнечная весна, которая, впрочем, еще могла удивить холодами.

Кто такой Павел Препростый?

Павел жил в III—IV вв.еке в Египте. Его прозвали Препростым, так как он был очень простым и добросердечным. Большую часть жизни Павел вел обычную жизнь, имел супругу, которая была чрезвычайно сварливой, но он терпеливо сносил многолетние ее нападки в свой адрес.

Но в итоге он отправился в пустыню к святому Антонию Египетскому (Великому). Тот не верил, что пожилой мужчина будет способен смириться и принимать сложную отшельническую жизнь. Но Павел три дня стоял у кельи Антония без воды и еды. Тогда Антоний решил испытать мужчину — заставлял его держать пост, петь псалмы и молиться всю ночь. Лишь когда тот выдержал череду испытаний со смирением, святой позволил ему остаться.

За усердные молитвы Павел Препростый спустя год был наделен прозорливостью и властью изгонять из людей бесов. Один раз Антоний отправил к нему бесноватого юношу. Несколько раз он пытался изгнать нечистую силу, а когда не получилось, вышел в раскаленную от солнца пустыню, стал на камень и воззвал к Иисусу: «Я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если Ты не изгонишь духа из этого человека и не освободишь его!». Тогда бес покинул тело юноши, превратился в огромного змея и устремился в Красное море.

Что можно делать 20 марта 2024 года?

Отличный день, чтобы пройти диспансеризацию и убедиться, что со здоровьем все в порядке.

Нужно пообщаться с родными и друзьями.

Нужно быть внимательным к сновидениям — они могут сбыться.

Нужно помогать тем, кто просит помощи.

Что нельзя делать 20 марта 2024 года?

Нельзя грустить, нужно стараться мыслить позитивно, бороться с хандрой и не унывать.

Нельзя думать о плохом.

Нельзя выяснять отношения.

Нельзя пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством.