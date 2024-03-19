Павел Капельник. Что можно и что нельзя делать 20 марта 2024 года

За усердные молитвы Павел Препростый спустя год был наделен прозорливостью и властью изгонять из людей бесов. Один раз Антоний отправил к нему бесноватого юношу. Несколько раз он пытался изгнать нечистую силу, а когда не получилось, вышел в раскаленную от солнца пустыню, стал на камень и воззвал к Иисусу: «Я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если Ты не изгонишь духа из этого человека и не освободишь его!». Тогда бес покинул тело юноши, превратился в огромного змея и устремился в Красное море.