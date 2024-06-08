Патриарх Кирилл назвал город, который является лицом России

«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое. От духовенства сейчас требуется очень многое: укрепление духовной жизни нашего народа, здесь пребывающего, укрепление в вере православной и особенно в любви к нашему Отечеству, в верности Отечеству», — заявил он.